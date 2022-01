Nordkorea testet offenbar zweite Rakete innerhalb einer Woche

Tokio/Seoul (Reuters) - Nordkorea hat offenbar einen zweiten Raketentest innerhalb einer Woche durchgeführt.

Das mutmaßlich ballistische Geschoss sei gegen 7.27 Uhr (Ortszeit) aus einem Gebiet im Landesinneren Nordkoreas in Richtung des Ozeans vor der Ostküste des Landes abgefeuert worden, teilte Südkorea am Dienstag mit. Das Projektil sei offenbar außerhalb der Wirtschaftszone Japans niedergegangen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise. Nach der Ankündigung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, wegen der instabilen internationalen Lage das Militär weiter auszubauen, hatte der abgeschottete Staat am Mittwoch bereits einen Raketenstart durchgeführt.

Mit dem Test würde Nordkorea wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen, zudem dürfte diese militärische Machtdemonstration die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. Die Gespräche über einen Friedensprozess zwischen den beiden koreanischen Staaten und die Verhandlungen mit den USA über eine atomare Abrüstung Nordkoreas liegen seit längerem auf Eis.