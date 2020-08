NordLB senkt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 135 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach Auslieferungszahlen für Juli von 140 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Absatzentwicklung des Autokonzerns in China mache mehr als Hoffnung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erwarte VW im Reich der Mitte für das laufende Jahr erstaunlicherweise ein leichtes Wachstum im Premium-Segment./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 11:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 11:52 / MESZ

