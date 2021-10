Northern Data: Analysten-Coverage ausgesetzt

Nachdem die von der Northern Data AG vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2020 laut SMC-Research sehr deutlich unter der bisherigen Prognose des Unternehmens ausgefallen seien, hat das Researchhaus seine Coverage der Aktie ausgesetzt. Für eine Wiederaufnahme müsste das Unternehmen nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski seine Informationspolitik verbessern und das durch die jüngsten Ereignisse beschädigte Vertrauen des Kapitalmarktes wiederherstellen.

Die mit Spannung erwarteten Zahlen für 2020 bezeichnet SMC-Research als eine herbe Enttäuschung. Auch die aktuelle Prognose für 2021 falle nun deutlich bescheidener als noch im Frühjahr aus. Zur Begründung führe Northern Data die in den letzten Wochen getätigten Übernahmen zweier Großkunden an, wodurch die entsprechenden Verträge aus dem Jahr 2020 weder für 2020 noch für 2021 umsatzwirksam werden können. Mit diesen Übernahmen sei Northern Data selbst im großen Stil wieder in das Thema Bitcoin Mining eingestiegen.

Mit den Entwicklungen der letzten Monate sehe sich Northern Data in einer guten Position, um zukünftig ein hohes und hochprofitables Wachstum zu erzielen. Allerdings dürfte es nach Einschätzung der Analysten dauern, bis das ramponierte Vertrauen am Kapitalmarkt, das durch die Anzeige der BAFIN aufgrund des Verdachts der Marktmanipulation zusätzlich beschädigt worden sei, wieder hergestellt werden könne. Da das Unternehmen inzwischen auch sein Geschäftsmodell vom Infrastrukturanbieter für HPC-Anwendungen zum Krypto-Miner verändert habe, werde sich die Informationsbasis auch mit der angekündigten Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 nicht wesentlich verbessern. In Anbetracht des Start-up-Charakters des Unternehmens und der geringen Informationsbasis habe man die Bewertung bisher maßgeblich auf Prognosen des Unternehmens gestützt, was aber nach der deutlichen Korrektur nun nicht mehr für vertretbar gehalten werde. SMC-Research habe sich deswegen entschieden, die Coverage so lange auszusetzen, bis das Unternehmen seine Informationspolitik in Richtung einer zeitnäheren und offeneren Kommunikation geändert und geprüfte Zahlen auch über das aktuelle Geschäftsmodell veröffentlicht habe.

- ISIN: DE000A0SMU87