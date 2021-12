NuScale Power gibt Namen von Flaggschiff-SMR-Anlagen bekannt, während das Unternehmen die Kommerzialisierung anstrebt

VOYGR™, die skalierbaren kleinen modularen Reaktoranlagen von NuScale, werden bis Ende des Jahrzehnts voll betriebsbereit sein

NuScale Power hat heute den offiziellen Namen seiner kleinen modularen Reaktorkraftwerke (SMR) bekannt gegeben – VOYGR™. NuScale steht an der Spitze der Energieinnovation und der Name VOYGR zeigt, dass NuScale die Welt verändert, indem es eine intelligentere, sauberere, sicherere und kostengünstigere Energiequelle schafft. Das skalierbare Kraftwerkdesign des Flaggschiffs VOYGR-12 von NuScale kann bis zu 12 NuScale Power Modules™ (NPM) aufnehmen, was insgesamt zu einer Bruttoleistung von 924 Megawatt elektrisch (MWe) führt. NuScale bietet auch kleinere skalierbare Kraftwerkslösungen an, das VOYGR-4 mit vier Modulen (308 MWe) und das VOYGR-6 mit sechs Modulen (462 MWe), die durch den strengen Sicherheitsnachweis der NuScale Power Module™ SMR-Technologie des Unternehmens untermauert werden. Die erste VOYGR-Anlage wird Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen.

12-Modul (924 MWe) 6-Modul (462 MWe) 4-Modul (308 MWe) VOYGR™-12 VOYGR™-6 VOYGR™-4

Als erster und einziger SMR, der die Baugenehmigung der U.S. Nuclear Regulatory Commission erhalten hat, sind die VOYGR-Anlagen eine skalierbare Kraftwerkslösung mit einem vollständig passiven Sicherheitssystemdesign, verbesserter Erschwinglichkeit und erweiterter Flexibilität für verschiedene Elektro- und Prozesswärmeanwendungen. Die VOYGR SMR-Anlagen von NuScale sind unübertroffen mit Funktionen und Fähigkeiten, die in aktuellen Kernkraftwerken für Kunden, die eine kohlenstofffreie, hochzuverlässige Energie für kritische Infrastrukturen und Industrieprozesse suchen, nicht zu finden sind.

„Ich freue mich unglaublich, den Namen unserer kleinen modularen Reaktorkraftwerke, VOYGR, bekannt zu geben. Sie beschleunigen den Übergang unserer Welt in eine saubere Wirtschaft und bekämpfen gleichzeitig den Klimawandel“, sagte John Hopkins, Chairman und CEO von NuScale Power. „Wir setzen uns dafür ein, die Energie zu verändern, die die Welt verändert, und der Name VOYGR steht für unsere bahnbrechende Anlagentechnologie, die einen neuen Standard für saubere, zuverlässige und sichere Energie setzt.“

NuScale behält weiterhin eine starke Programmdynamik zur Kommerzialisierung seiner SMR-Technologie bei, einschließlich der Entwicklung der Lieferkette, der Finalisierung des Standardanlagendesigns, der Planung der Anlagenlieferungsaktivitäten sowie der Inbetriebnahmepläne. NuScale wird bis Ende des Jahrzehnts bereit sein, die erste VOYGR-Anlage an das Carbon Free Power Project (CFPP) zu liefern, eine Initiative des öffentlichen Stromkonsortiums Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS). NuScale arbeitet weiterhin mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen, um den Einsatz der SMR-Technologie von NuScale als langfristige Lösung für die Bereitstellung zuverlässiger, sicherer, erschwinglicher und betriebsflexibler kohlenstofffreier Energie für verschiedene Anwendungen zu untersuchen.

Erfahren Sie hier mehr über die VOYGR-Anlagen von NuScale.

​​​​​Über NuScale Power

NuScale Power hat ein neues modulares Leichtwasserreaktor-Kernkraftwerk entwickelt, um Energie für Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen bereitzustellen. Diese bahnbrechende Small Modular Reactor (SMR)-Technologie wird in skalierbaren Größen angeboten, darunter ein VOYGR™-12-Kraftwerk, das 12 (77 MWe) NuScale Power Modules™ (NPM) umfasst und eine sicherere, kleinere und skalierbarere Version der Druckwasserreaktortechnologie verwendet. Wir bieten auch kleinere Kraftwerkslösungen an, VOYGR-4 mit vier Modulen (308 MWe) und VOYGR-6 mit sechs Modulen (462 MWe), obwohl andere möglich sind. Mit einer Reihe flexibler Energieoptionen ist NuScale bereit, den unterschiedlichen Energiebedarf von Kunden auf der ganzen Welt zu decken. Der Hauptinvestor von NuScale ist die Fluor Corporation, ein weltweit tätiges Ingenieurs-, Beschaffungs- und Bauunternehmen mit einer 70-jährigen Geschichte im Bereich der kommerziellen Kernkraft.

NuScale hat seinen Hauptsitz in Portland (Oregon, USA) und Niederlassungen in Corvallis (Oregon, USA), Rockville (Maryland, USA), Charlotte, (North Carolina, USA), Richland (Washington, USA) und London (Großbritannien). Folgen Sie uns auf Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power und Instagram: nuscale_power. Besuchen Sie die NuScale Power- Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211202006062/de/

Diane Hughes, Vice President, Marketing & Kommunikation, NuScale Power

dhughes@nuscalepower.com



(C) (503)-270-9329