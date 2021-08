NVIDIA - Wie lange dauert die Party noch an?

Die Nvidia-Aktie befindet sich seit mittlerweile rund 22 Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im November 2016 gelang ein Ausbruch über eine erste langfristige obere Pullbacklinie, im Juli 2021 über eine zweite langfristige obere Pullbacklinie.

Dieser Ausbruch führte zu einem steilen Aufwärtsschub auf ein Hoch bei 147,27 USD, welches die Aktie am 02. September 2020 markierte. Nach diesem Hoch konsolidierte sie längere Zeit auf hohem Niveau seitwärts/leicht aufwärts.

Am 02. Juni 2021 gelang der Ausbruch aus dieser Konsolidierung, was einen weiteren steilen Rallyschub auf ein Hoch bei 208,75 USD auslöste.

Nach diesem Hoch vom 07. Juli konsolidierte der Wert einige Tage seitwärts. Am 23. August folgte ein weiterer Ausbruch. Seitdem legt der Aktienkurs wieder einmal deutlich zu. Am Freitag kam es zum aktuellen Allzeithoch bei 227,22 USD.

Rally ist vorerst intakt

Aus dem Ausbruch aus der kurzfristigen Konsolidierung nach dem Hoch vom 07. Juli lässt sich ein Ziel bei ca. 243,92 USD ableiten. Dieses Ziel sollte die Nvidia-Aktie in den nächsten Tagen direkt ansteuern können. Im Bereich dieses Ziels könnte es zu einer etwas längeren Konsolidierung kommen. Dabei wäre weder ein Rücksetzer in Richtung 208,75 USD noch ein Rücksetzer in Richtung 178,66 USD verwunderlich.

Im sehr langfristigen Kontext hat die Aktie in der Rally der letzten Monate das Ziel aus dem Ausbruch über die erste obere Pullbacklinie erreicht. Sie hat dafür rund fünf Jahre gebraucht. Das rechnerische Ziel aus dem Ausbruch über die zweite obere Pullbacklinie liegt bei nur schwer vorstellbaren 1109,77 USD. Sollte die Aktie wirklich dieses Ziel anstreben, dann dürfte sie dafür deutlich länger als die fünf Jahre brauchen. Seit dem Ausbruch ist inzwischen gut ein Jahr vergangen. Und immerhin hat der Wert seit diesem Ausbruch um knapp 140 % zugelegt. Allerdings sind solche langfristigen Ziele immer mit einer sehr hohen Unsicherheit verbunden. In fünf oder noch mehr Jahren kann sich in der Chip-Branche viel tun. Marktführer können ihre Position noch weiter ausbauen oder technologisch völlig in den Rückstand geraten. Im Moment geht der Markt davon aus, dass es sich für Nvidia zum Positiven weiterentwickelt.

Sollte die Aktie im Bereich um 243,92 USD nicht zu einer Konsolidierung ansetzen, dann könnte sich die kurzfristige Rally in Richtung 275,37 USD ausdehnen.

Fazit: Noch toben die Bullen und etwas Potenzial ist kurzfristig noch vorhanden. Aber eine längere Konsolidierung deutet sich bereits an, auch wenn das ganz große Bild unverändert sehr bullisch ist.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)