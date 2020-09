NWS Instruments AG meldet erfolgreichen Abschluss von Beta-Testprogramm und präsentiert das Vorbestellungsverfahren

Die NWS Instruments AG gibt mit Freude bekannt, dass ihre Objektivmodelle 23APO und 110APO die Beta- und Vorproduktionstests erfolgreich bestanden haben. Trotz der globalen Pandemie und erheblicher Störungen in der Lieferkette sind nach der Wiederöffnung zahlreicher Landesgrenzen in Europa die Objektive nun zum Verkauf bereit und können ab dem 1. Oktober 2020 vorbestellt werden. Die Auslieferung an die Kunden soll vor Ende März 2021 beginnen.

Um leistungsstarke modernste Präzisionsoptik und -mechanik zu Inklusivpreisen anbieten zu können, haben wir viel Zeit auf die Optimierung der Lieferkette verwendet. Preis, Qualität und Lieferzeiten sind nun nachhaltig und reproduzierbar. Unsere Instrumente werden gemäß Spezifikation funktionieren und ihre Besitzer begeistern. Geduld und Vertrauen unserer Kunden werden auf diese Weise belohnt.

Wir laden Sie ein, die folgende Preis- und Lieferstruktur sorgfältig zu überprüfen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch Fragen haben.

Eine effizientere Art und Weise, die besten Instrumente zu besitzen

Um höchste Qualität zu Inklusivpreisen anbieten zu können, folgen wir einfachen Grundprinzipien. Im Preis inbegriffen sind:

Bis zu 30 Minuten Beratungsgespräch mit einem Berufsfotografen über Auswahl und Anwendung Produktreservierung durch Vorbestellung, genau wie beim Vorverkauf von Konzertkarten Instrumente, die mit einem individuellen MTF-Messprotokoll geliefert werden Die Instrumente werden auf Bestellung in optimierten Stückzahlen gebaut, um höchste Qualität zu niedrigsten Kosten zu erzielen. Lieferung FOB Schweiz; zuzüglich fallen bei Lieferung Einfuhrzölle und Mehrwertsteuer/lokale Steuern an.

Informationen zur Preisgestaltung sowie Sonderangebote für unsere Frühbesteller werden Mitte September 2020 bekanntgegeben.

Über die NWS Instruments AG

Die NWS Instruments AG wurde von Branchenveteranen mit dem Ziel gegründet, professionelle Fotografen mit Präzisionsoptik und -mechanik in Instrumentenqualität zu beliefern. Unsere Produkte wurden vom NWS-Team original konzipiert und optimiert. Sie werden nach der Präzisionsfertigung, Montage und Qualitätskontrolle in der Schweiz direkt an unsere Kunden weltweit ausgeliefert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200901005168/de/

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Auf Englisch: Skype: nws-english; E-Mail: steven.lee@nws-instruments.ch Auf Deutsch: Skype: nws-deutsch; E-Mail: bernhard.michel@nws-instruments.ch

Lehre, Wissenschaft und Forschung:

Dr. Christoph Horneber, christoph.horneber@nws-instruments.ch

Gewerbe, Industrie, Behörden:

Steven K. Lee, steven.lee@nws-instruments.ch