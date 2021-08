O-RAN ALLIANCE baut die Industriekooperation mit ETSI aus, kündigt das dritte Whitepaper und die vierte Veröffentlichung von Open Software an

Das dritteO-RAN Whitepaper konzentriert sich auf den O-RAN Minimum Viable Plan und die Markteinführung

Die O-RAN ALLIANCE begrüßt 1&1 als ihr neuestes Betreiber-Mitglied und erweitert damit die weltweite Gemeinschaft von 30 Mobilfunknetzbetreibern, die sich für den Einsatz offener und intelligenter Funkzugangsnetze (Radio Access Networks, RAN) einsetzen.

Das dritte O-RAN Whitepaper konzentriert sich auf den O-RAN Minimum Viable Plan und die beschleunigte Markteinführung

Das am 29. Juni 2021 veröffentlichte Whitepaper beschreibt die wichtigsten Bereiche, um die Einführung der umfangreichen Funktionen der O-RAN-Architektur in kommerziellen Netzen voranzutreiben und zu ermöglichen. Darüber hinaus wird ein Mindestkatalog von End-to-End-Spezifikationen für ausgewählte Anwendungsfälle skizziert, um ein sicheres, herstellerübergreifendes und kompatibles Netzwerk einzurichten. Das vollständige Whitepaper ist auf unserer Website verfügbar.

Die O-RAN ALLIANCE beginnt die Zusammenarbeit mit ETSI und TSDSI

Um Kompatibilität zu gewährleisten und Doppelarbeit zu vermeiden, stützt sich die O-RAN ALLIANCE bei ihrer Ausarbeitung von Spezifikationen auf gemeinsame Standards und setzt auf die Zusammenarbeit mit anderen Branchenorganisationen.

Am 27. Mai 2021 unterzeichnete die O-RAN ALLIANCE eine Kooperationsvereinbarung mit dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI). Die O-RAN ALLIANCE verfolgt mit ETSI das gemeinsame Ziel, die regionale und weltweite Normung für 3GPP-basierte Technologien umzusetzen und zu fördern.

Die O-RAN ALLIANCE unterzeichnete darüber hinaus eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit der Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI). Sie bekundet das gegenseitige Interesse an einer Zusammenarbeit, um offene Schnittstellen und das offene RAN-Ökosystem auf dem indischen Subkontinent auszubauen.

Neue „Open Test and Integration Centers“ (OTIC)

Am 28. Juni 2021 genehmigte die O-RAN ALLIANCE drei neue OTICs:

Europäisches OTIC in Madrid, das von Telefonica betrieben wird

Europäisches OTIC in Paris, das von Orange betrieben wird

Auray OTIC und Security Lab (Taiwan), betrieben von Auray Technology

Die neu zugelassenen OTICs tragen dazu bei, das gemeinschaftliche, offene und unabhängige Arbeitsumfeld zu erweitern, um die Konsistenz und Qualität der Tests von O-RAN-Produkten und -Lösungen sicherzustellen. Die vollständige Liste der zugelassenen OTICs finden Sie auf unserer Website.

Neue „Standards Collaboration Copyright License“ (SCCL) zur vereinfachten Open-Source-Entwicklung

O-RAN ALLIANCE hat eine neue Standards Collaboration Copyright License (SCCL) eingeführt. Die SCCL wurde entwickelt, um den Prozess der Erstellung von Open-Source-SW auf der Grundlage von Standards zu vereinfachen, indem eine Lizenz festgelegt wird, die es der Open-Source-Gemeinschaft leichter macht, codeähnliche Teile von O-RAN-Spezifikationen in ihren Implementierungen zu verwenden.

„Wir sind davon überzeugt, dass Open Source eine wichtige Rolle bei der Umsetzung offener Implementierungen spielen wird, selbst wenn ein Betreiber niemals eigenständigen Open-Source-Code in seinem Netz einsetzt“, sagte Alex Jinsung Choi, Chief Operating Officer der O-RAN ALLIANCE und SVP des Bereichs Strategie und Technologieinnovation der Deutschen Telekom. „Der offene Quellcode kann Anbietern dabei helfen, ihre kommerziellen Implementierungen zu realisieren, und – das ist vielleicht am wichtigsten – er kann durch die Bereitstellung einer Referenzimplementierung auch die herstellerübergreifende Integration und Interoperabilität zwischen offenen RAN-Komponenten vereinfachen.“

Der O-RAN ALLIANCE Industry Summit im Juni 2021 ist als Aufzeichnung verfügbar

Der O-RAN ALLIANCE Industry Summit am 29. Juni bot wertvolle Einblicke in die neuesten O-RAN-Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf Markteinführung, Sicherheit und Leistung. Die 90-minütige Veranstaltung ist als Aufzeichnung auf unserer Website verfügbar.

Die vierte Veröffentlichung von offener Software für das RAN, entwickelt von der O-RAN Software Community

Die O-RAN Software Community (OSC oder O-RAN SC) wurde im April 2019 in Partnerschaft mit der Linux Foundation gegründet und unterstützt die Software-Entwicklung von offenen RAN-Lösungen, die für jeden zugänglich sind.

Das „D“-Release enthält wichtige Verbesserungen, darunter die Unterstützung von Anwendungsfällen für die Verarbeitung in geschlossenen Regelkreisen, die kontinuierliche Weiterentwicklung der „Non-Real-Time RAN Intelligent Control (Non-RT RIC)“-Plattform, neue und verbesserte xApps für den „Near-Real-Time Radio Intelligent Controller“ (Near-RT RIC) sowie die Unterstützung für neue Performance-Monitoring- und Alarmfunktionen.

Um einen tieferen Einblick in das D-Release zu erhalten und um die offene Software zu beziehen, besuchen Sie bitte die O-RAN Software Community Website.

„Mit den gemeinsamen Bemühungen von Mobilfunkbetreibern, traditionellen Anbietern und weiteren Technologiepartnern ist die vierte Version der erste Versuch, den gesamten O-RAN-Software-Stack funktionsfähig zu machen, und darüber hinaus können wir jetzt sagen, dass es sich um ein intelligentes RAN handelt“, sagte Chih-Lin I, der Ko-Vorsitzende des Technischen Lenkungsausschusses von O-RAN. „Wir freuen uns, dass wir mit dem D-Release große Fortschritte erzielt haben und dass wir mit unserem Labor nun eine zuverlässige Umgebung für die Software-Community zur Verfügung haben, um die Umsetzung neuer Funktionen und die Verifizierung von Integrationstests fortzusetzen.“

„Ericsson ist weiterhin sehr aktiv in der O-RAN ALLIANCE und trägt zu den Spezifikationen und der Entwicklung der O-RAN-Architektur bei“, sagte Per Beming, Leiter des Bereichs Standard and Industry Initiatives bei Ericsson. „Mit dem OSC D-Release hat Ericsson seinen Beitrag zum „Non-RT RIC“-Projekt fortgesetzt und die Unterstützung für die A1-Schnittstelle weiterentwickelt sowie die Grundlagen für „Non-RT RIC“-Automatisierungsanwendungen und die R1-Schnittstelle geschaffen. Die Bereitstellung eines Rahmenwerks, das die Entwicklung von rApps unterstützt, ist ein wesentlicher Aspekt des zielgerichteten Managements über die A1-Schnittstelle, die eine fein abgestufte intelligente Steuerung und Optimierungsentscheidungen ermöglicht.“

„Wir freuen uns, dass wir unseren Beitrag zu einem weiteren Projekt der Linux Foundation ausbauen können. Unsere jüngsten Beiträge zur OAM-Komponente im D-Release von O-RAN SC zeigen den Einsatz von PANTHEON.tech, um unsere Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Open-Source-Projekten zu unterstützen“, sagte Miroslav Miklus, Chief Product Officer bei PANTHEON.tech.

„Das RAN intelligent und kontextbezogen zu gestalten, ist von entscheidender Bedeutung für die Netzoptimierung und -automatisierung. Der Schwerpunkt von Samsungs O-RAN SC-Beitrag lag auf der Verbesserung des „A1-Enrichment Information (A1-EI) & xAPP Framework“. Alles in allem sind wir der Meinung, dass die Stärkung des O-RAN KI/ML-Frameworks entscheidend dazu beitragen wird, dass Betreiber eine proaktive Regelkreisoptimierung und Automatisierung des RAN-Betriebs erreichen“, sagte Dr. Sunghyun Choi, Corporate SVP und Leiter des Advanced Communications Research Center von Samsung Research, Samsung Electronics.

„Xoriant hat sich mit einem Beitrag zur O1/VES-Schnittstelle von SMO an der O-RAN Software Community beteiligt“, so Girish Gaitonde, CEO von Xoriant. „Wir haben zur anfänglichen Implementierung der O-RAN O1/VES-Schnittstelle für OSC beigetragen. Unsere Idee war es, einen Anwendungsfall für die Automatisierung im geschlossenen Regelkreis zwischen SMO und den anderen Netzwerkfunktionen wie O-DU, O-RU, O-CU und dem Near RT-RIC zu ermöglichen.“

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 315 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der RAN-Branche (Radio Access Network, auf Deutsch Funkzugangsnetz) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, ist es die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Standards ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung der Benutzererfahrung. O-RAN-basierte Mobilfunknetze werden gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch die Mobilfunkbetreiber verbessern. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, bringt Open Software für RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und beim Testen ihrer Implementierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.o-ran.org.

