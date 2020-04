Oddo BHF senkt Metro AG auf 'Reduce' und Ziel auf 8 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Metro AG von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 14 auf 8 Euro gesenkt. Dass die Lebensmittelbranche ihren defensiven Status in der Corona-Krise zurückgewonnen habe, sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Laurence Hofmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen für Unternehmen der Branche mit Ausnahme von Metro nur geringfügig gekürzt. Hier habe er den Rotstift kräftig angesetzt, da der Handelskonzern stark abhängig von Restaurants und Hotels sei./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 07:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 07:11 / MESZ

