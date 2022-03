onvista Mahlzeit: Dax arbeitet an Stabilisierung – Novavax, Sixt, SMA Solar und Plug Power Zahlen deuten ein Licht am Ende des Tunnels an

Replaced by the video

Der Kreml hat der Ukraine weitere Gespräche angeboten. Das beruhigt den Dax heute ein wenig und er ist gegen Mittag zumindest nicht weiter abgerutscht und liegt leicht im Plus. Nach wie vor sind die deutschen Autobauer unter Druck. Seit Jahresanfang liegt damit nur noch das Papier von Porsche hauchdünn im Plus. Besonders hart erwischt es Continental. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut ein Viertel an Wert verloren.

Die Zahlen von Plug Power wurden zunächst mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Wasserstoffspezialist konnte nicht in allen Belangen überzeugen. Trotzdem weitet die Aktie ihr Plus Stück für Stück aus. Insgesamt hat Plug Power nämlich ein gutes Quartal abgeliefert und der Ausblick dürfte dann am Ende das Pendel ins Plus ausschlagen lassen.

Zahlen gab es zudem noch von Sixt, der Shop Apotheke und SMA Solar. Besonders die Zahlen des Herstellers von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen finden heute wenig Anklang bei den Anlegern. Damit dürfte die starke Erholung der vergangenen Tage wieder Geschichte sein.

Aktien in der Sendung: Dax , Salesforce, Novavax, Plug Power, Just Eat Takeaway, Shell Deutsche Bank , deutsche Autobauer, Sixt, Shop Apotheke, Sma Solar , Musterdepot, Ernst Russ , Zoetis, First Solar und Zuschauerfragen!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de