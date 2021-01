onvista Mahlzeit: Dax berappelt sich – Apple, Tesla, Curevac und ITM Power schockt Anleger mit seinen Zahlen

Replaced by the video

In der Ruhe liegt die Kraft! Zu Handelsbeginn sah es erneut nach einem schwarzen Tag im Dax aus. Gegen Mittag hatte der Leitindex seine Verluste allerdings schon wieder halbiert. Damit hat sich vorerst wieder bewahrheitet, dass an der Börse schnelle hektische Bewegungen in vielen Fällen nichts bringen.

Das erste richtige Zahlengewitter ist über die Wall Street gezogen. Mit Apple, Tesla und Facebook haben gleich drei Schwergewichte iher Bilanzen vorgelegt. Apple ist hervorragend mit neuen Rekorden in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Facebook präsentiert einen guten Abschluß für 2020 und trotz des ersten Geschäftsjahres mit Plus, stören sich die Anleger bei Tesla am Ausblick für das angelaufene Jahr.

Aus der Reihe tanzt allerdings ITM Power. Die Zahlen des Wasserstoff-Spezialisten sind alles andere als überzeugend und dafür gibt es heute auch eine dicke Quittung.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de