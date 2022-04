Replaced by the video

Nachdem die Wall Street tiefrot aus dem Handel gegangen ist, hat sich der Dax diesem Trend zu Handelsbeginn erst einmal angeschlossen. Obwohl einige gute Quartalszahlen für steigende Kurse gesprochen haben, gab der Dax erst einmal um ein weiteres Prozent nach und erholte sich dann wieder Stück für Stück. Gleich 5 Vertreter aus der ersten deutschen Börsenliga haben heute bzw. Dienstag nach Börsenschluss ihre Bücher geöffnet.

Auch in den USA haben Prominente Vertreter nach Börsenschluss ihre Bilanzen präsentiert. Während Alphabet die Erwartungen verfehlte konnte Mircrosoft sie ganz leicht toppen. Entsprechend unterschiedliche Richtungen haben die Papiere dann auch eingeschlagen. Zudem gab es noch Zahlen von Visa, Enphase und Texas Instruments.

Die Deutsche Bank findet sich heute am Dax-Ende wieder. Dabei haben Christian Sewing und sein mehr mehr als ordentliche Zahlen präsentiert. Trotzdem kommen sie am Markt nicht gut an und aus einem vorbörslichen Plus von fast 2 Prozent ist mittlerweile ein Minus von über 5 Prozent geworden. Zudem gibt es noch die Zahlen von Puma, Mercedes, Symrise und Qiagen.

Das Elon Musk Twitter kauft ist der Aktie von Tesla Dienstag gar nicht gut bekommen. Bei der allgemein schlechten Stimmung erwischte es die Papiere des Autobauers gleich doppelt hart. Die Aktie ging um etwas mehr als 12 Prozent in die Knie. Ist das eine Chance zum Einstieg?

Themen der Sendung: Dax, Alphabet, Microsoft, Visa, Enphase, Chipotle Mexican Grill, Quantumscape, GE, TEsla, GSK, Air Liquide, Mercedes, Deutsche Bank, Qiagen, Symrise, Puma, Tops&Flops, Commerzbank, DWS, Minesto, Rollins, Coterra Energy & Zuschauerfragen

