onvista Mahlzeit: Dax gut drauf – Apple, Peloton, Siemens Energy und wird Warren Buffett einer der größten Lithium-Förderer der Welt?

Replaced by the video

Der deutsche Leitindex nimmt heute die freundlichen Vorgaben aus den USA gerne auf. Die Anleger scheinen die Zinssorgen etwas beiseite zu schieben und gehen wieder etwas mehr ins Risiko. Gegen Mittag liegt der Dax rund 1,5 Prozent im Plus und von den 40 Werte im Leitindex ist nur das Papier der Deutschen Bank im Minus. Cerberus hat Dienstag bekanntgegeben, dass man sich von einem Teil der Deutsche Bank-Aktien trennt. Insgesamt wurden 15 Millionen Papier für 212 Millionen Euro an institutionelle Anleger verkauft.

Apple hat jetzt auch offiziell zum Angriff auf die Geschäftsfelder von Block und PayPal geblasen. iPhone und iPad können schon bald als Bezahlstationen genutzt werden. Tim Cook und sein Team haben laut Pressemitteilung „Millionen von kleinen Händler“ im Visier. Zuerst wird die neue Funktion in den USA angeboten und dann Schritt für Schritt auf weitere Länder ausgebaut.

Wird Warren Buffett zu einem der größten Lithium Förderer der Welt? Die Voraussetzung dafür entstehen gerade. Berkshire Hathaway nimmt 2,5 Milliarden Dollar in die Hand, um in Kalifornien das „weiße Gold“ zu fördern. Klappt alles so wie geplant, dann könnten die neue Berkshire Tochter Salton Sea Industries 90.000 Tonnen im Jahr ans Tageslicht holen.

Peloton-Aktie steigt weiter in die Höhe, Siemens Energy-Zahlen sind nicht schön und Heidelberger Druck überzeugt mit Quartalsergebnissen.

Aktien in der heutigen Sendung:

Dax, Apple, Block, PayPal, Adyen, Berkshire Hathaway, Peloton, Moeller, Qiagen, Siemens Energy, Tops&Flops, Daimler Trucks, Ströer, HeidelbergerDruck, Jenoptik, SocietyPass, Pulse Bioscience, Velodyn Lidar, Hyzon, Nikola, Microvast, Bico, Commerzbank, Axa

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de