onvista Mahlzeit: Dax kämpft um die 12.900 – Netflix, Deutsche Bank, Daimler und ein neuer Wert im Musterdepot

Der deutsche Leitindex ist heute um zwei Punkte bemüht. Zum einem möchte er sich freundlich ins Wochenende verabschieden und zum anderen möchte er über der Marke von 12.900 Punkten bleiben. Bis zur Mittagszeit sieht es gut aus mit den Plänen des Dax.

Daimler hat heute etwas überraschend Eckdaten für das zweite Quartal präsentiert. Da die Zahlen nicht so schlimm waren, wie befürchtet, zieht die das Daimler-Papier die ganze Branche und den Dax ins Plus. In den hinteren Reihen gab es auch Zahlen, die für Aufmerksamkeit sorgten.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

