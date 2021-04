onvista Mahlzeit: Dax kommt nicht in Schwung – Apple, BASF, Lufthansa und Nikola lässt die Aktie von Hexagon Purus wieder anspringen

Replaced by the video

Selbst gute Zahlen von Apple und Facebook können den deutschen Leitindex nicht umstimmen. Auch die Fed-Entscheidung, vor der sich viele Anleger nicht aus dem Fenster Lehnen wollten, ist gefallen und trotzdem kommt der Dax nicht wieder in Schwung. Gegen Mittag liegt der Leitindex rund 0,4 Prozent im Minus.

In erster Linie kommt der Dax nicht vom Fleck, da die deutschen Autobauer schwächeln. Nach dem starken Start ins neue Jahr werden die Warnungen vor einer Chip-Knappheit immer größer. Mittwoch legte der US-Bauer Ford nach und sagte, dass das Thema in diesen Jahr noch zu einer größeren Belastung werden könnte. Die Papiere von VW, Daimler und BMW gerieten dadurch heute sofort unter Druck.

