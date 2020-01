onvista-Mahlzeit: Dax wieder mit Nahost-Sorgen – Wirecard, BMW, Varta und die Geduld bei Beyond Meat wird mit einem kräftigen Kurssprung belohnt!

Der Iran hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Vergeltungsschlag geantwortet. 15 Raketen wurden auf zwei Militärstützunkte im Irak angefeuert auf denen US-Militär stationiert ist. Wie die USA auf den Gegenschlag des Irans antwortet ist noch nicht klar. Trump twitterte in der Nacht lediglich: „Alles ist gut.“ Im Laufe des wird mit einer Antwort des US-Präsidenten gerechnet und bis dahin dürfte die Verunsicherung an den Märkten groß bleiben.

Bis dahin sind die üblichen Mechanismen am Markt in Gange. Der Gold- und Ölpreis zieht weiter an und das belastet die üblichen Verdächtigen an den Märkten. Wirecard macht mit einer neuen Kooperation auf sich aufmerksam. Die Aktien von Varta und Beyond Meat rücken heute mit kräftigen Kursbewegungen in den Fokus der Anleger.

