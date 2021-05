onvista Mahlzeit: Janet Yellen erschreckt die Anleger – Biontech, Daimler, Vestas und Wasserstoff-Aktien müssen im Musterdepot der Telekom weichen

Replaced by the video

Eine kurze zeit wurde Dienstag gerätselt, wo die Verunsicherung an den US-Märkten herkam. Der Grund wurde dann relativ schnell gefunden und fasst genauso schnell auch wieder aus der Welt geschafft. Janet Yellen hatte sich in einem Interview zur weiteren Zinspolitik der Fed geäußert und eine Erhöhung ins Spiel gebracht. Wenig später ruderte die amerikanischen Finanzministerin dann wieder zurück und unterstrich noch einmal die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank. Zumindest der Dow Jones schaffte es anschließend wieder in den grünen Bereich.

Auch der Dax erholt sich heute wieder ein gutes Stück von seinen Vortagsverlusten. Die Deutsche Post vermeldet das beste Auftaktquartal ihrer Geschichte, Merck liefert Dienstag nach Börsenschluss vorläufige Eckdaten inklusive Prognoseerhöhung. Siemens Energy hat ebenfalls seine Zahlen veröffentlicht. Die Anleger müssen sich dabei entscheiden, was sie höher Gewichten: Ein deutlich angestiegene Profitabilität oder einen Umsatzrückgang von etwas mehr als 4 Prozent. Daimler und Delivery Hero hingegen leiden heute unter den Verkäufen von großen Aktienpaketen.

Nach den Zahlen von Nel und Ballard Power ist die fast die komplette Branche unter Druck geraten. Daher fliegen heute auch die zwei Wasserstoff-Aktien aus dem Musterdepot. Dafür wird die Aktie der Deutschen Telekom aufgenommen. Hier gibt es gute Nachricht von der US-Tochter.

