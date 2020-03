onvista Mahlzeit: Nächster Crash drückt Dax unter 10.000 – RWE, Wirecard, BVB und wie tief kann es jetzt im Dax noch bergab gehen?

Donald Trump hat ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer verhängt: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließen die Vereinigten Staaten ihre Grenzen für Ausländer aus Europa. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte der US-Präsident in einer Ansprache an die Nation. Damit versetze Trump den Märkten den nächsten Nackenschlag, da die Panik vor dem Coronavirus damit noch ein Stück größer geworden ist. Sowohl die US-Märkte, als die europäischen Märkte gehen erneut auf Tauchstation. Der deutsche Leitindex fällt sogar in den vierstelligen Bereich zurück.

Zahlen gab es heute von RWE. Der deutsche Versorger konnte 2019 kräftig zulegen, allerdings haben die Anleger doch ein Haar in der Suppe gefunden. Zudem vermeldet Wirecard eine neue aussichtsreiche Kooperation. Aber im Sog der allgemeinen Marktschwäche geht diese Nachricht ebenfalls unter.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de