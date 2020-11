onvista Mahlzeit: Stay at home Aktien wieder gefragt – BYD, Daimler, Siemens Healthineers und Sanofi lässt Kiadis-Aktie 200 % in die Höhe schnellen

Nach einem vorsichtigen Start in den Handelstag wird der Dax gegen Mittag mutiger. Nachdem die neuen Corona-Beschränkungen in Kraft getreten sind, stehen heute besonders einige bekannte „Stay at Home Aktien“ auf dem Einkaufszettel der Anleger der ganz oben.

Die Aktie von BYD steht zudem wieder ganz hoch in der Gunst der Investoren. China hat am Wochenende überrraschend verkündet seine Klimaziele früher erreichen zu wollen. Dafür hat BYD genau den richtigen Produktmix und die Analysten loben weiter und die Anleger greifen zu.

onvista Mahlzeit schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zur Siemens Healthineers Aktie Kurserwartung Siemens Healthineers-Aktie wird steigen Siemens Healthineers-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de