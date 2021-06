onvista Mahlzeit: Von Allzeithoch zu Allzeithoch – Coinbase, Nokia, Sixt, AMC und Elon Musk kann den Bitcoin einfach nicht in Ruhe lassen

Replaced by the video

in der vergangenen Woche hat der Dax gleich zweimal ein neues Allzeithoch markiert. Die Bestmarke liegt jetzt bei 15.705 Punkten. Kurz vor dem Wochenende haben die US-Arbeitsmarktdaten dem Dax neuen Schwung verliehen. Unter der gesamten Woche steht somit ein Plus von über 1 Prozent. Wie weit kann die Reise noch in die Höhe gehen?

Die Frage stellen sich auch viele Anleger bei den Meme-Werten AMC und Blackberry. Beide Papier sind mit furiosen Kursprüngen in dieser Woche wieder aufgefallen. Allerdings ging die Ausschläge nicht nur in eine Richtung. Daher können sich Anleger an den Werten auch gehörig die Finger verbrennen.

Die wichtigsten Themen der Woche:

Donnerstag: Feiertag

Mittwoch: Dax gemütlich unterwegs - Zoom, Coinbase, Salzgitter und jetzt geht das Spektakel bei Blackberry wieder los

Dienstag: Autowerte ziehen Dax auf Allzeithoch - Nokia, Sixt, LPKF Laser und ein Blick auf Cybersecurity-Aktien

Montag: Dax verhalten - AMC, Curevac, Deutsche Bank und Wasserstoff-Aktie feiert Comeback im Musterdepot

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de