OpenGate Capital unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Erwerb von ScioTeq und TREALITY von der TransDigm Group

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsbereiche ScioTeq und TREALITY Simulation Visual Systems („TREALITY“) von TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) unterzeichnet hat. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt aufsichtsbehördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

ScioTeq und TREALITY entwickeln und produzieren fortschrittliche Visualisierungslösungen, hauptsächlich für die globalen Endmärkte Verteidigung, Flugsicherung und Sicherheit. Zusammen beschäftigen die Unternehmen ca. 450 Mitarbeiter und sind hauptsächlich in Belgien und den Vereinigten Staaten tätig.

Andrew Nikou, Founder und Chief Executive Officer von OpenGate Capital, kommentierte die Übernahmevereinbarung wie folgt: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit TransDigm. ScioTeq und TREALITY sind beides bestens etablierte Unternehmen und stellen die Art von Investition dar, bei der wir unser globales operatives Team nutzen können, um auf dem Erfolg dieser Unternehmen aufzubauen und sie in ein neues Kapitel des Wachstums zu führen.“

Die TransDigm Group trennt sich von den Geschäften, um ihre Kerngeschäftsstrategie neu auszurichten. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Lazard Frères & Co. LLC fungierte als exklusiver M&A- und Finanzierungsberater von OpenGate Capital, Morgan, Lewis & Bockius LLP fungierte als Rechtsberater, während die Deutsche Bank AG der alleinige Arrangeur der vorrangig besicherten Akquisitionsfinanzierung ist.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles, mit einer europäischen Niederlassung in Paris, Frankreich. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa, durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

