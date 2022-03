Optimismus beim Nasdaq 100: Das sagt die Charttechnik

Matthias Hüppe von der HSBC erläutert diese Entwicklung. In der aktuellen Ausgabe der Anlageidee spricht er über das charttechnische Bild beim NASDAQ 100 aussieht und darüber, was die Marktbreite in diesem Zusammenhang aussagt. Außerdem verrät Hüppe, wie Anleger sich aktuell gut beim US-Technologieindex positionieren können und worauf sie dabei achten sollten.

