OTS: 7orca Asset Management AG / 7orca hält an Wachstumsplänen fest: Team ...

7orca hält an Wachstumsplänen fest: Team wächst um zwei Portfolio Manager Hamburg (ots) - - Seit der Unternehmensgründung im März 2017 ist die Anzahl der Mitarbeiter kontinuierlich von sieben auf 16 angewachsen; zwei weitere erfahrene Portfolio Manager unterstützen das Team seit 1. April 2020 - Verbreiterung der Kompetenzen in der Steuerung von Fremdwährungsrisiken und in der Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien als alternative Renditequelle - 7orca investiert strategisch in sein Team, um die quantitativen und systematischen Investment-Prozesse kontinuierlich weiter zu verbessern

Die 7orca Asset Management AG (7orca) bietet mit mehr als EUR 2 Mrd. Assets under Management Investoren quantitative Investment-Strategien zur maßgeschneiderten Absicherung von Währungsrisiken sowie Publikumsfonds und Spezialfondsmandate zur Vereinnahmung von Volatilitäts-Risikoprämien. Mit zwei Neueinstellungen im Portfolio Management wurde das 7orca Team auf 16 Mitarbeiter verstärkt.

Weiterer Ausbau der Kernkompetenzen des Portfolio Management Teams

"Wir freuen uns, dass wir für unser erfahrenes Team zwei weitere Senior Portfolio Manager gewinnen konnten, die mit ihrer komplementären Expertise unsere Kernkompetenzen zusätzlich verstärken", sagt Jasper Düx, CIO. Seit dem 1. April unterstützt Jens Jürgens das Currency Overlay Management Team. Er bringt extensive Kenntnisse sowohl im quantitativen Risikomanagement als auch in der Absicherung von Währungsrisiken illiquider Assets mit. Zuvor war der Diplom-Mathematiker Leiter des Corporate-Risikomanagements der Aquila Gruppe und Senior Consultant bei der d-fine Managementberatung. Zeitgleich verstärkt Dr. Sven Meincke das Team für Short Volatility-Strategien. Neben einer umfassenden Handels- und Implementierungserfahrung verfügt er über tiefgreifende Kenntnisse in der Optionsmodellierung und den dazugehörigen Risikoparametern. Zuletzt war er als Equity Derivatives Trader bei der DekaBank und Macquarie Capital tätig.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Investment-Prozesse und weitere Erhöhung des Kundennutzens

Mit seinen systematischen und quantitativen Investmentansätzen bietet 7orca institutionellen Investoren bewährte und an Kundenvorgaben anpassbare Investment-Lösungen.

Tindaro Siragusano, CEO von 7orca, fasst zusammen: "Wir sind überzeugt, dass die Basis für hohen Kundennutzen und überlegene Performance die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Investment-Prozesse ist. Folgerichtig investiert 7orca in den Ausbau des Portfolio Management Teams und schafft so eine noch breitere Basis, um für seine institutionellen Investoren eine attraktive risikoadjustierte Performance zu generieren."

Konsequente Weiterverfolgung der Unternehmensstrategie unbeeinflusst von der COVID-19 Pandemie

Mit Assets under Management von über EUR 2 Mrd. ist 7orca in den vergangenen beiden Jahren stark gewachsen. 7orcas Unternehmensstrategie ist es, als einer der besten Asset Manager für Currency Overlay Management und Short Volatility-Strategien, seinen Kunden eine exzellente Dienstleistung zu erbringen. Dies beinhaltet, den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent weiter zu verfolgen. Gerade in Krisen wie der aktuellen COVID-19 Pandemie, wird der Bedarf nach effizienten und zukunftsgerichteten Risikomanagement- und Investment-Strategien besonders ersichtlich. Um dauerhaft überlegene Lösungen zu bieten und Innovation in das Zentrum des Handelns zu stellen, sind die Neueinstellungen im Portfolio Management ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensstrategie und erfolgen unabhängig von der COVID-19 Pandemie.

Über 7orca

7orca Asset Management AG ist ein unabhängiger, systematischer und fokussierter Asset Manager. Mit seinem erfahrenen Team betreut das Unternehmen institutionelle Kunden im Bereich Overlay Management und Short Volatility-Strategien. Mehr Infos unter: http://www.7orca.com

