OTS: Axel Springer SE / Axel Springer erwirbt POLITICO

Axel Springer hat mit Robert Allbritton eine Vereinbarung zum Erwerb des US-Nachrichtenunternehmens POLITICO und der auf den Technologiesektor spezialisierten News-Website Protocol unterzeichnet. Im Rahmen dieser Transaktion wird Axel Springer auch die ausstehenden 50 Prozent an dem aktuell als Joint-Venture geführten Unternehmen POLITICO Europe kaufen.

POLITICO verstärkt das Portfolio von Axel Springer mit seinen meinungsstarken und fundierten Analysen sowie einem einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Washington D.C., den USA und weltweit. Darüber hinaus bewirkt der Neuzugang noch einmal eine deutliche Steigerung der Reichweite; Axel Springer ist auf dem US-Markt bereits mit den Nachrichtenmarken INSIDER und Morning Brew vertreten.

Seit der Firmengründung vor 15 Jahren hat sich POLITICO zu einem der einflussreichsten Nachrichtenanbieter weltweit und einem Aushängeschild für erfolgreiche Medieninnovationen im 21. Jahrhundert entwickelt. Heute leisten mehr als 500 Journalistinnen und Journalisten bei POLITICO und der 2020 gegründeten Schwesterpublikation Protocol einen prägenden Beitrag zur medialen Berichterstattung über die dringlichsten Themen der Weltpolitik. Das Verlagsmodell sorgt mit einträglichen Firmenkundenabos und Werbeeinnahmen für stetiges Wachstum und solide Gewinne. Es basiert auf einer erfolgsbewährten Strategie, die auch für die Zukunft vielversprechendes Expansionspotenzial bietet.

Bereits seit 2014 betreiben Axel Springer und POLITICO das Gemeinschaftsunternehmen POLITICO Europe, an dem beide Partner bislang zu je 50 Prozent beteiligt sind. Die Publikation mit Sitz in Brüssel hat sich in der EU zu einer unverzichtbaren Informationsquelle entwickelt. Das Unternehmen hat die Größe seiner Redaktion sowie auch seine Umsätze stetig gesteigert und ist seit 2019 profitabel.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "POLITICO hat mit einem herausragenden Team den digitalen politischen Journalismus revolutioniert und neue Standards gesetzt - ein echter Leitstern. Wir begreifen es als Ehre und besondere Verantwortung, die Zukunft dieses erstklassigen Medienunternehmens mitzugestalten. Objektiver Qualitätsjournalimus ist heute wichtiger denn je. POLITICO und uns verbindet der Einsatz für journalistische Unabhängigkeit sowie eine unvoreingenommenen, nicht-aktivistische Berichterstattung. Genau das wird Grundlage sein für beschleunigtes Wachstum und unseren künftigen gemeinsamen Erfolg."

Robert L. Allbritton, Gründer und Publisher von POLITICO und Protocol: "POLITICO zu gründen und aufzubauen war das Abenteuer meines Lebens. Nach 15 Jahren blicke ich mit großer Zufriedenheit auf diesen Meilenstein - und ich hoffe, dass es allen bei POLITICO genauso geht. Was wir gemeinsam geschaffen haben, ist zweifellos das beeindruckendste und beständigste aller Experimente mit neu gegründeten Publikationen in der jüngeren Zeitgeschichte. Vor allem in den letzten Jahren haben wir mit Taten statt vollmundigen Versprechungen das geschafft, was zahlreichen Wettbewerbern nicht gelungen ist: eine journalistisch herausragende und durchgehend profitable Publikation aufzubauen.

Eigentum verpflichtet. Davon bin ich von jeher überzeugt. Als POLITICO und das neu gegründete Protocol in den vergangenen Jahren immer erfolgreicher wurden, merkte ich zunehmend, dass ein global agierendes Unternehmen vermutlich besser als ein Familienunternehmer wie ich in der Lage sein würde, unser weltweites Wachstum weiter voranzutreiben, unseren Zielgruppen noch besser zu dienen und unseren Beschäftigten noch mehr Chancen zu bieten. Allerdings habe ich immer gesagt, dass für mich nur ein Investor in Frage kommen würde, der sowohl meine persönlichen Werte als auch die Unternehmenswerte von POLITICO teilt. Es gibt in der Medienlandschaft niemanden, der diese Voraussetzung besser erfüllt als Mathias Döpfner und sein Team bei Axel Springer. Deshalb freue ich mich sehr darauf, als Publisher von POLITICO und Protocol mit ihnen zusammenzuarbeiten und unser Geschäft gemeinsam noch weiter nach vorne zu bringen."

Robert Allbritton bleibt Publisher von POLITICO und Protocol. Die verlegerischen und redaktionellen Führungsteams von POLITICO in den USA, POLITICO Europe und Protocol werden ihre Arbeit fortsetzen und die jeweiligen Publikationen auch in Zukunft getrennt von den anderen Axel-Springer-Marken mit Hauptsitz in den USA leiten. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, über die Konditionen der Übernahmevereinbarung Stillschweigen zu bewahren. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2021 geplant und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

Über Axel Springer

Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO Europe) und Rubriken-Portalen (StepStone-Gruppe und AVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus und bei den digitalen Rubriken-Angeboten werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit.

Über POLITICO

POLITICO berichtet kompetent und erkenntnisreich über den weltweiten Politikbetrieb. Als zuverlässige politische Nachrichten- und Informationsquelle verschafft das Unternehmen den einflussreichsten Entscheidern der Welt Einblicke, Informationsvorteile und Autorität. Das 2007 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Nordamerika, mehr als die Hälfte davon auf redaktioneller Seite. Das vor sieben Jahren gegründete POLITICO Europe beschäftigt inzwischen nahezu 200 Mitarbeiter. POLITICO erwarb Anfang 2021 den auf Umwelt und Energie spezialisierten Nachrichtenanbieter E&E News.

Über Protocol

Protocol ist ein führendes digitales Medienunternehmen, das sich auf die Akteure und Entwicklungen in der Technologiebranche konzentriert. Technologie hat sich von einem bloßen Wirtschaftssektor zu einem weltweiten Machtzentrum entwickelt, das in seinem Einfluss den politischen Zentren der Welt in nichts nachsteht. Darüber berichtet Protocol unvoreingenommen und mit einem einzigen Ziel: die wichtigsten Entscheider in Technologie, Wirtschaft und Politik mit objektiven Nachrichten und Analysen zu versorgen, die sie in einer Zeit des rasanten Wandels dringend brauchen. Das 2020 gegründete Unternehmen berichtet nicht nur über "Big Tech" in den USA und China, sondern auch über Themen wie Enterprise Technology, Fintech und den Tech-Arbeitsplatz von morgen. Protocol hat Reporter in San Francisco, New York, Washington D.C. und London.

