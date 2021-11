OTS: billwerk GmbH / Deloitte Technology Fast 50: billwerk zählt zu ...

Deloitte Technology Fast 50: billwerk zählt zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Mit einer Wachstumsrate von 320,68% Prozent schafft es billwerk auf Platz 29 der Deloitte Technology Fast 50 2021.

billwerk erhielt gestern Abend den Deloitte Technology Fast 50 Award und belegt im Ranking den 29. Platz. Mit dem Award prämiert Deloitte die 50 Wachstumschampions der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums konnte billwerk ein Wachstum von 320,68% Prozent erzielen. Maßgeblich für diesen Erfolg war die selbst entwickelte Subscription Management-Plattform, die auf die funktionalen Bedürfnisse und regulatorischen Anforderungen europäischer Subscription Service Provider im Mittelstand und Enterprise Segment ausgerichtet ist.

billwerk ist heute, 6 Jahre nach der Gründung, europäischer Marktführer für Subscription Management-Lösungen. Insbesondere Unternehmen im Mittelstand sowie Großunternehmen und schnell wachsende Start-ups profitieren von der Lösung. Die Plattform kommt in allen Wachstumsbranchen mit digitalen, kollaborativen oder zirkulären Geschäftsmodellen zum Einsatz, in denen die Leistungserbringung und die zugrundeliegenden Dienstleistungsvereinbarungen wiederkehrend oder verbrauchsabhängig automatisiert, effizient und zuverlässig gesteuert und abgerechnet werden müssen.

billwerk hilft, Prozesskosten & -aufwände signifikant zu reduzieren und unterstützt Subscription Service Provider dabei, die Skalierbarkeit zu optimieren - als essentieller Bestandteil der Finanzbuchhaltung unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben in Deutschland und der EU.

Dr. Ricco Deutscher, CEO und Co-Founder von billwerk, freut sich, beim renommierten Technology Fast 50 Award für die eigene Unternehmensleistung ausgezeichnet worden zu sein. Er sagt: "Wir sind stolz auf die Auszeichnung, zu den 50 am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen in Deutschland zu gehören. billwerk steht für Innovation 'Made in Germany' und repräsentiert damit den Zukunftsstandort Deutschland in Europa und auf der ganzen Welt. Mit seinem stabilen, starken Wachstum ist billwerk ein verlässlicher und zukunftsfähiger Partner."

"Waren digitale Technologien vor einigen Jahren noch ein Nice-to-have, so zeigt sich inzwischen ein ganz anderes Bild: Digitale Technologien sind heute aus einem Großteil der Unternehmen nicht mehr wegzudenken, denn sie machen die Unternehmen fit für die Zukunft und geben ihnen innovative Mittel an die Hand, um die Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich zu bewältigen", so Dr. Andreas Gentner, Partner und Industry Lead Technology, Media und Telecommunications bei Deloitte.

billwerk wurde 2015 von Dr. Ricco Deutscher und seinen Co-Foundern gegründet. Mit der Subscription-Management-Plattform trägt billwerk verlässlich einen wesentlichen Teil der digitalen Wertschöpfungskette für wiederkehrende Geschäftsmodelle bei. Heute beschäftigt billwerk mehr als 67 Mitarbeiter am Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie in den Niederlassungen in Minsk, Belarus und Gdansk, Polen. Die Subscription-Management-Plattform wird derzeit von mehreren hundert mittelständischen und Enterprise-Kunden sowie schnell wachsenden Start-ups in Europa genutzt. https://billwerk.com/

