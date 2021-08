OTS: Evernine GmbH / valantic wächst mit proTask im SAP-Bereich / Wertvolle ...

valantic wächst mit proTask im SAP-Bereich / Wertvolle Ergänzung für das SAP-Beratungs-Geschäft (FOTO) München/Dornbirn (A) (ots) - Der Digital-Solutions-, Consulting- und Software-Anbieter valantic ( www.valantic.com (https://go.valantic.com/e2t/tc/VW tWsj1x7GwFW7wNkXn8_bmM3W3_3yVc4wDhCmN7lCd-J3lHMNV1-WJV7CgTMjF7YbtrWMnRBV4_5B14VW 6t9W2_f5t41ZYxzHN5rmQ7njQVSJV7V4LG6209PRW8GTBSb6kZxTdN6Z5mg87WSz4W6Tlp1H3NwRy9W7 Dk7205h9yhdW2M8vsN6BdPfMW93RS6N5f60S4W1kSTwQ5GqyV1W2yJPyJ5rvQ60W4cyJ9q61wr2xN3p8 7xwjXBTyW6tqn6x7PqHKr3hGb1) ) und proTask ( www.protask.eu/de) (https://go.valan tic.com/e2t/tc/VWtWsj1x7GwFW7wNkXn8_bmM3W3_3yVc4wDhCmN7lCd-J3lHMNV1-WJV7CgMW1W4d t1Wb3ktxRdW40qC265fzqSYW3_8-8F7DdgdRW4l0QS-5G6_CmW2ZsMR44rZBj5W507Yj67ZggytW51Zj xf2Wt6_YW9c3_c14sP06SW4tJMM52tqQQSVVvbr26H-z_yW5JjJkr8VgQLjW5rsfn38b7kKhW41_B_53 5d5CDW8CN9yK1sGyvHW38T46z4RQtygMWpZJHfwPJj3mT71) , SAP Consulting & Services Anbieter aus Dornbirn in Vorarlberg, schließen sich zusammen. Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen im SAP-Dienstleistungsgeschäft und im Bereich themenspezifischer SAP-Produkt-Add-Ons, für die das Unternehmen vom Bodensee weit über Österreich hinaus bekannt ist. Die Boutique-Beratung proTask bietet ein breites Spektrum von SAP Dienstleistungen (https://go.valantic.com/e2t/tc/VW tWsj1x7GwFW7wNkXn8_bmM3W3_3yVc4wDhCmN7lCd-_3lHN3V1-WJV7CgMWGW26LcYl4cNVjZW35wB1y 8H0w8DN1cWBpkRZ0JTW6KjJjj4ByCDpW5-d3_G6pW4f9W3rPdKd8y-ZhLW79yV_X8p_yMNW5tw8nw2QV bB8W8y_pMK2KsHLfW89k4XY2jHCQsW1Hzqw44D3_lkW2Q_cCq6JWJtfW1DBzGg6Xk5T9W9lmW0Q7LMhs JW3lMDGD39QXXYW1chT-45_H_S0N4pGpQ0mKhnpW1n3_Fq4pgkWJ3fq-1) einschließlich 24/7-Hosting der Server, Lizenzen, Consulting, Implementierung, Schulung, SAP-Entwicklung und Schnittstellenprogrammierung.

Die zahlreichen von proTask entwickelten Add-Ons umfassen Software-Module für unterschiedliche SAP-Anwendungsfälle: etwa zur Anbindung von Kassensystemen, digitale Signaturlösungen oder Lösungen zur mobile Arbeitszeiterfassung. Damit stellt proTask eine wertvolle Bereicherung für das SAP-Lösungsportfolio und die B2B-Kunden von valantic dar.

Nach dem Zusammenschluss mit der auf Finanzprozesse spezialisierten Beratungsmanufaktur verovis GmbH im Juni 2021 und die auf C-Level Digital Management Consulting sowie Digital M&A und Transaction Services spezialisierten wdp ist proTask bereits die dritte Erweiterung der valantic in diesem Jahr.

valantic ist laut Lünendonk-Ranking 2021 in wenigen Jahren - auch durch anorganisches Wachstum - zu einem der führenden mittelständischen Digital-Solutions-Anbietern aufgestiegen. Das Unternehmen bietet mit seinen mehr als 1.500 IT-Berater*innen u.a. Consulting- und Implementierungsservices in den Bereichen Digitalisierungsberatung und Business Analytics, Customer Experience Management (CX), Supply Chain Management & Logistik sowie Financial Services Automation. Einen wesentlichen Beitrag leisten zudem die erbrachten Dienstleistungen im SAP Services-Umfeld, die jetzt durch den Zusammenschluss mit proTask nochmals gestärkt werden. Darüber hinaus gehören auch Eigen-Entwicklungen auf SAP Basis - so genannte SAP Add-ons - zu den Stärken von valantic. Dieses Portfolio wird nun um die Softwareangebote und Beratungsleistungen der proTask ergänzt. Mit dieser nahezu einzigartigen Angebotsbreite ist valantic in der Lage - anders als viele andere Beratungshäuser im Markt - ganzheitliche Digitalisierungsprojekte Ende zu Ende für ihre Kunden umzusetzen.

Ansässig in Dornbirn, dem wirtschaftlichen Zentrum Vorarlbergs, hat sich proTask als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen kurz nach Gründung 1997 als SAP-Partner etabliert. Bald darauf folgten Zertifizierungen als SAP Business und Service-Partner. Was proTask als neues Mitglied der valantic Unternehmensfamilie neben zahlreichen namhaften Kunden wie Vorwerk Austria, Linde Gas und SwissOptic und den themenspezifischen Add-Ons für SAP besonders interessant macht, sind die ausgewiesenen SAP-Expert*innen.

Kunden profitieren von großen Synergiepotenzialen

Durch den Zusammenschluss mit proTask erweitert valantic sein Lösungsspektrum im SAP-Dienstleistungsumfeld und es eröffnen sich neue Synergiepotenziale mit Mehrwerten für die Unternehmenskunden. Eine wertvolle regionale wie leistungsbezogene Ergänzung stellt proTask für valantic auch durch das Hosting und durch die Erbringung von SAP-Dienstleistungen wie Schulungen und Implementierung im Dreiländereck Österreich, Deutschland, Schweiz dar. Das Dornbirner SAP-Haus unterstützt als branchenunabhängiger Dienstleister nationale wie internationale Unternehmen mit individuellen Lösungen bei ihren IT-Projekten - von der Beratung und Planung über die Implementierung und Lizensierung bis hin zum Support. Das hat proTask auch mit valantic gemein.

"Wir freuen uns, dass wir mit proTask in Österreich und im Dreiländereck einen kompetenten neuen Dienstleistungspartner an Bord haben, der unsere Expertise und Kompetenz im Bereich SAP-Services nicht nur regional, sondern auch funktional sehr gut ergänzt. Ich denke, dass unsere regionalen wie multinationalen Groß- und mittelständischen Kunden von dem Zusammenschluss mit proTask nur profitieren können", erklärt Dr. Holger von Daniels, CEO und Partner bei valantic.

"Wir haben schon länger nach einem Partner gesucht, der es uns ermöglicht, zum Wohl der Kunden im SAP-Bereich stärker zu wachsen. Mit valantic haben wir nun ein Unternehmen gefunden, das uns die Möglichkeit gibt, dies zu tun. Bei valantic haben wir viele neue Kolleginnen und Kollegen gefunden, die eine langjährige Erfahrung in der Betreuung großer und komplexer SAP-Projekte mitbringen. Gemeinsam mit diesen Kolleginnen und Kollegen wollen wir unsere Erfolgsgeschichte im Bereich SAP Services vorantreiben und fortschreiben", betont Jens Rentsch, Geschäftsführer bei proTask.

Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 1.000 Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 20 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 1.200 spezialisierten Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von über 170 Mio. Euro in 2020 ist valantic im DACH-Raum an 21 Standorten und international an vier Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer holokratischen Struktur aus Divisions, Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisierung - das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Customer Experience (CX), Supply Chain Excellence, SAP Services, Digital Strategy & Analytics sowie Financial Services Automation.

www.valantic.com

Über proTask

Seit der Gründung 1997 hat sich proTask mit Sitz in Dornbirn im Vorarlberg als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen auf Services und Lösungen im SAP-Bereich spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung, Implementierungen, Schulungen, SAP-Anwendungsentwicklung und Schnittstellenprogrammierung. Hinzu kommen das SAP-Hosting und die Lizenzierung sowie weitere IT-Dienstleistungen und die Entwicklung eigener Produkt-Add-Ons.

Die Kunden - vom nationalen Unternehmen bis zum multinationalen Konzern - schätzen proTask für ihre branchenunabhängigen Spezialisten sowie die individuelle Beratung und maßgeschneiderten Lösungen und SAP Add-Ons. Mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen ist proTask selbst agil aufgestellt, sodass ihre B2B-Kunden stets auf schnelle, professionelle Lösungen vertrauen können.

https://www.protask.eu/de

