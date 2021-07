OTS: pfm medical ag / pfm medical verzeichnet im außergewöhnlichen ...

pfm medical verzeichnet im außergewöhnlichen Geschäftsjahr 2020 Umsatz- und Gewinnplus Köln (ots) - Im Geschäftsjahr 2020 konnte die pfm medical-Gruppe ihren Umsatz um 19.839 TEUR auf 135,3 Mio. EUR steigern, was einem Plus von 17,2 Prozent entspricht. Auch das EBIT entwickelte sich positiv. Erhebliche Zusatzumsätze wurden mit einmaligen Hilfslieferungen von persönlicher Schutzausrüstung erzielt, bei deutlich unterdurchschnittlichen Margen.

Im ersten Quartal, also noch vor den globalen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, lagen die Umsatzzahlen des pfm medical-Konzerns erwartungsgemäß über dem Vorjahreswert. Durch den einmaligen Import von persönlicher Schutzausrüstung aus China und den Verkauf mit geringer Marge konnten Versorgungsengpässe abgemildert werden. Damit wurde im April ein einmaliger Zusatzumsatz von 16.082 TEUR realisiert.

Internationales Geschäft weiterhin stark und im Wachstum

Die pfm medical-Gruppe ist mit 12 Standorten in 100 Ländern aktiv. Somit erklärt sich auch der hohe Stellenwert der Internationalisierung. Ein wichtiger Markt dabei ist und bleibt China. Das Land wurde Anfang 2020 besonders stark von Corona getroffen, die Wirtschaft erholte sich aber schnell. So konnte nach einem Umsatzeinbruch im Frühjahr durch Nachholeffekte insgesamt ein Zuwachs von 39 Prozent fürs Gesamtjahr erreicht werden.

Investitionen 2020

Auch im Jahr 2020 wurden verschiedene Investitionen getätigt, um das Unternehmen weiter nachhaltig zu stärken und auszubauen.

- Von den investierten Sachanlagen in Höhe von 8.157 TEUR entfielen über 7 Mio. EUR auf die Erweiterung der EtO-Sterilisationsanlage am Standort Nonnweiler. Diese Maßnahme wurde bereits im Vorjahr begonnen und konnte 2020 fertiggestellt werden. - Die pfm medical-Familie hat ein weiteres neues Mitglied bekommen: In der pfm medical expert gmbh wurde Anfang 2020 das gesammelte Wissen zur EU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation = MDR) gebündelt, welches nun auch externen Unternehmen für die Unterstützung in der Umstellung auf MDR zur Verfügung gestellt wird. - Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 hat pfm medical ag den Geschäftsbetrieb der Hirtz & Co. KG (HiCo) übernommen und damit ihr Portfolio in der Medizintechnik weiter ausgebaut. Der Fokus des mittelständischen Medizintechnik-Unternehmen, das als pfm medical hico gmbh, eigenständiger Teil der pfm medical-Familie wurde, liegt auf Produkten wie Hypo-/Hyperthermie-Systemen, Anti-Dekubitus-Lösungen sowie Inhalationsprodukten. - Das vorwiegend im ambulanten Markt tätige Tochterunternehmen pfm medical tpm gmbh konnte eine neue mobile Infusionspumpe aus der bewährten BodyGuard-Familie im Markt anbieten. Die Infusionspumpe ist Teil eines ganzheitlichen Lösungskonzepts mit aufeinander abgestimmten Produkten und Dienstleistungen für die ambulante Patientenversorgung. Das Produkt selbst sowie das Verbrauchsmaterial und Zubehör werden von der pfm medical tpm gmbh in Deutschland, Österreich und der Schweiz im ambulanten Bereich vertrieben.

Ausblick 2021

Nach dem Umsatzplus im Jahr 2020, welches im Wesentlichen durch ein Einmalgeschäft erreicht wurde, wird das Geschäftsjahr 2021 wieder als normales Geschäftsjahr - ohne Sondereffekte - geplant, womit ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr angenommen wird. Wenn man das Vorjahr um die Sondereffekte bereinigt, wird im Kerngeschäft Wachstum erwartet. Einschränkungen durch die Pandemie wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Es hat sich bewährt, das Unternehmen in dieser Phase auf Sicht zu steuern.

Wichtig ist aber, dass der langfristige Wachstumstrend der pfm medical intakt ist und bei guten Gelegenheiten weiterhin durch Zukäufe unterstützt wird. Im ersten Quartal 2021 lag der Konzernumsatz geringfügig über Vorjahr. Das ist als positives Signal zu werten, da im März 2020 Vorzieheffekte aufgrund der Pandemie zu einem unerwarteten Umsatzplus führten.

Es bleibt aber weiterhin zu erwarten, dass die Wirtschaft auch im Jahr 2021 durch die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie negativ beeinflusst wird. Das wird sich auch auf die Geschäftsentwicklung von pfm medical auswirken, auch wenn das Unternehmen in einem stabilen Marktumfeld tätig und Teil einer systemrelevanten Branche ist. Besondere Risiken erwarten wir im Bereich von Zulieferern, wodurch möglicherweise Komponenten in der Fertigung nicht rechtzeitig verfügbar sein werden. Auch der Überseeversand ist durch die Knappheit von Seecontainern verzögert und deutlich verteuert. Die weitere Entwicklung ist aktuell schwer vorhersagbar. Schätzungsweise werden aber erneut Operationen und damit die Beschaffung von Medizinprodukten aufgeschoben werden. Ein Großteil davon könnte bis Ende 2021 aufgeholt werden. Wir bleiben vorsichtig optimistisch für das laufende Geschäftsjahr!

Kurzprofil pfm medical

pfm medical gehört zu den führenden deutschen Anbietern spezieller Lösungen im Bereich Healthcare. Das 1971 gegründete Kölner Familienunternehmen ist international mit knapp 630 Mitarbeitern an zwölf Standorten aktiv. Der Medizinprodukteanbieter verfügt über 360 erteilte Schutzrechte in über 90 Patentfamilien weltweit und vertreibt ein breites Portfolio in mehr als 100 Märkten.

Das Angebot erstreckt sich auf die folgenden vier medizinischen Fokusfelder: Chirurgie (z. B. Drainagesysteme und titanisierte Netzimplantate), Infusion (z. B. mobile elektronische Infusionspumpen und implantierbare Portkatheter), Histotechnologie (z. B. Klingen und Laborgeräte) und kardiovaskuläre Technologien (z. B. Verschlussimplantate für interventionelle Behandlung angeborener Herzfehler und Spezialkatheter).

pfm medical integriert Produkte und Dienstleistungen zu einem ganzheitlichen Lösungsangebot. So schult und berät das Unternehmen Anwender wie Ärzte, Pflegekräfte, Patienten und Angehörige und unterstützt in der Klinik sowie in der ambulanten Versorgung den jeweils optimalen Therapieverlauf. Bei der Entwicklung innovativer Lösungen in Zusammenarbeit mit führenden Medizinern und Fachpartnern orientiert sich pfm medical stets an der Verbesserung der Lebensqualität von Anwendern und Patienten.

