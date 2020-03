OTS: ProSiebenSat.1 Media SE / ProSiebenSat.1 & General Atlantic übernehmen ...

ProSiebenSat.1 & General Atlantic übernehmen gemeinsam The Meet Group und formen einen führenden Player im Online-Dating-Markt Unterföhring (ots) -

- Das NuCom-Portfoliounternehmen Parship Group & The Meet Group schließen sich zu einem weltweit führenden Anbieter im Online-Dating-Segment zusammen - Angebot an die Aktionäre der The Meet Group liegt bei 6,30 US-Dollar pro Aktie, Unternehmen wird mit 500 Mio US-Dollar bewertet - Transaktionsmultiplikatoren für The Meet Group: EV/LTM Umsatz 2,4x, EV/LTM adj. EBITDA 12,7x / inklusive voll implementierter ("run-rate") Synergien <10x - Die Übernahme soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf das Konzern-Gesamtergebnis auswirken (pro forma 2020E) - ProSiebenSat.1 strebt eine konsequente Reduzierung des Verschuldungsgrades auf 1,5x bis 2,5x an - Abschluss der Transaktion wird für das zweiten Halbjahr 2020 erwartet - Nach erfolgreicher Transaktion deckt die Parship Group das gesamte Spektrum von wissenschaftlich basiertem Online-Dating bis hin zu interaktiven Live-Video-Apps ab

München/Hamburg, 5. März 2020. ProSiebenSat.1 und General Atlantic haben über ihr gemeinsames Unternehmen, die NuCom Group, eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des US-amerikanischen Online-Dating- und Social-Entertainment-Unternehmens The Meet Group unterzeichnet (NASDAQ: MEET). Die Parship Group soll gemeinsam mit The Meet Group zu einem führenden Anbieter im globalen Online-Dating-Markt aufgebaut werden. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 nach Zustimmung durch die Aktionäre der The Meet Group sowie der zuständigen kartellrechtlichen und regulatorischen Behörden abgeschlossen.

Globaler Player mit umfassendem Produktangebot im Online-Dating-Markt Nach der erfolgreich abgeschlossenen Transaktion wird die Parship Group künftig das gesamte Spektrum des Online-Datings abdecken. Die Parship Group bringt mit ihren Marken Parship, ElitePartner sowie eharmony Plattformen zur Online-Partnervermittlung ein, die auf wissenschaftlich fundierten Matchmaking-Verfahren basieren. Die The Meet Group ergänzt das Portfolio mit den Social Dating- und Social Entertainment-Apps MeetMe®, Tagged® und Lovoo®. Über die Kombination von zwei komplementären Geschäftsmodellen, sich ergänzenden Zielgruppen und geographischen Märkten steigt die Parship Group zu einem führenden Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt auf, der ein zweistelliges Umsatz-Wachstum aufweist.

Max Conze, CEO ProSiebenSat.1 Media SE: "Die Übernahme der The Meet Group zählt zu den bislang größten ProSiebenSat.1-Transaktionen. Sie bringt uns unserem Ziel einen deutlichen Schritt näher, einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Kombination dieser erfolgreichen und komplementären Unternehmen auch Synergien innerhalb von ProSiebenSat.1 heben werden. So wollen wir das Wachstum unseres Marktanteils im deutschen Live-Video-App-Geschäft ausbauen."

The Meet Group ist ein führender Anbieter von innovativen und interaktiven Live-Video-Apps Die Apps der The Meet Group sind zwischen Online-Dating- und Social Entertainment-Angeboten angesiedelt. Insgesamt erreichen die mobilen Angebote der The Meet Group täglich rund 4,46 Millionen aktive Nutzer im Alter von 18 bis 34 Jahren. The Meet Group ist hauptsächlich in den Märkten Nordamerika, Deutschland und Südeuropa aktiv. Durch den Zusammenschluss mit der The Meet Group diversifiziert die Parship Group ihre aktuelle Produkt- und Umsatzbasis: Bislang generiert das Hamburger Unternehmen seine Umsätze zu 100 Prozent aus Mitgliedschaftsgebühren. Über die The Meet Group kommen Umsätze aus virtuellen Geschenken sowie Werbung hinzu. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen hat in letzten zwölf Monaten zum 30. September 2019 rund 206,5 Mio US-Dollar Umsatz sowie rund 39,5 Mio US-Dollar bereinigtes EBITDA1 erwirtschaftet.

NuCom Group steigert Wertschöpfung konsequent Die NuCom Group, das gemeinsame Unternehmen von ProSiebenSat.1 und General Atlantic, hat mit ihrer erfolgreichen Entwicklung bewiesen, dass sie sowohl für Investoren als auch für ihre Portfoliounternehmen konsequent Wertschöpfung erzielt. In den vergangenen vier Jahren hat sie in Deutschland durch den Erwerb von Parship und ElitePartner ein profitables Partnervermittlungsunternehmen aufgebaut: die Parship Group. 2018 folgte mit der Akquisition der in den USA ansässigen eharmony Group die Internationalisierung der Gruppe. Die Übernahme der The Meet Group mit ihrem führenden Portfolio an Dating-Apps wird das bestehende Portfolio weiter diversifizieren und die Präsenz beider Unternehmen in den jeweiligen Märkten weiter stärken.

Jörn Nikolay, Managing Director General Atlantic: "Vor fast zwei Jahren sind wir die Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 und der NuCom Group eingegangen mit dem klaren Ziel, Unternehmen zu Branchenführern aufzubauen. Die The Meet Group ist ein innovatives und wachsendes Unternehmen, das perfekt zur Parship Group passt. Die transformative Kombination der beiden Unternehmen wird uns unserer Vision näherbringen, einen Weltmarktführer im Online-Dating-Segment zu schaffen. Wir sind stolz darauf, Partner von ProSiebenSat.1 und der NuCom Group zu sein und gemeinsam daran zu arbeiten, langfristigen Wert und Wachstum zu generieren."

Geoffrey Cook, CEO The Meet Group: "Wir schätzen diese Transaktion und die aus der Kombination mit der Parship Group resultierenden Vorteile sehr. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit der Parship Group zu bündeln, von ihrer Branchenerfahrung zu profitieren und unsere Mission gemeinsam weiter voranzutreiben: Menschen zu helfen, bedeutsame, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen."

Tim Schiffers, CEO Parship Group: "Nach der erfolgreichen Übernahme von eharmony haben wir bewiesen, dass wir neue Unternehmen managen und ihr Wachstum beschleunigen können, indem wir das Beste aus beiden Welten vereinen. Nun stärken wir unsere Position auf dem Online-Dating-Markt und erweitern unser Business um Social Entertainment. Ich freue mich darauf, mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten und unsere internationale Präsenz auszubauen."

Deal-Struktur belegt erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ProSiebenSat.1 und General Atlantic Die ProSiebenSat.1 Group und General Atlantic werden die Übernahme gemeinsam mit Cash-Beiträgen in Höhe von 232 Mio US-Dollar (2092 Mio Euro) bzw. 306 Mio US-Dollar (2763 Mio Euro) finanzieren. Nach Abschluss der Transaktion wird die ProSiebenSat.1 Group 55 Prozent des fusionierten Online-Dating-Geschäfts einschließlich der ehemaligen Parship Group halten, der Anteil von General Atlantic liegt dann bei 45 Prozent. Die avisierte Anteilsstruktur beinhaltet den Unternehmenswert der Parship Group von 726 Mio EUR vor dem Zusammenschluss mit The Meet Group.

Die Multiplikatoren für die Übernahme von The Meet Group belaufen sich auf EV/LTM Umsatz 2,4x und EV/LTM adj. EBITDA 12,7x. Letzterer verringert sich auf <10x unter Berücksichtigung voll implementierter ("run-rate") Synergien, die voraussichtlich bis 2022 umgesetzt sein werden. Die Übernahme soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf das Konzern-Gesamtergebnis von ProSiebenSat.1 auswirken (pro forma 2020E). Gleichzeitig erhöht die Übernahme die Nettoverschuldung von ProSiebenSat.1 um circa 209 Mio Euro und steigert den Verschuldungsgrad entsprechend leicht (pro forma 2020E). Im Nachgang der Transaktion strebt ProSiebenSat.1 eine konsequente Reduzierung des Verschuldungsgrades auf 1,5x bis 2,5x an. (2,3 Basierend auf dem Wechselkurs von EUR/USD 1.11.)

ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Produktionsgeschäft sowie einem stark wachsenden Commerce-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa. Wir bieten beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit unseren 15 Free- und Pay-TV Sendern können wir über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Erfolgreiche Formate wie "The Masked Singer", "Germany's next Topmodel" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie Superstars wie Heidi Klum oder Dwayne Johnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie "Bosch", "Hochzeit auf den ersten Blick" oder "Queen of Drags" sind Eigenproduktionen unseres Produktions- und Vertriebsnetzwerks Red Arrow Studios. Unser weltweites Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle. Unsere NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. Für mehr Informationen: www.prosiebensat1.com

General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont, ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber und die Partnerschaft mit herausragenden Management-Teams, um weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic gehören mehr als 150 Investment-Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. Für mehr Informationen: www.generalatlantic.com

NuCom Group

Die NuCom Group ist der Wachstumspartner für digitale B2C Unternehmen. Durch den Einsatz unserer Marketing Power, operativer Expertise und einer klaren Buy and Build-Strategie unterstützen und entwickeln wir unsere Portfoliounternehmen zu Branchen Champions. Als gemeinsames Unternehmen von ProSiebenSat.1 und General Atlantic vereinen wir die Reichweite, das Know-how und die Ressourcen eines führenden deutschen Entertainment-Unternehmens mit der Expertise und Schlagkraft eines der erfolgreichsten Growth-Investoren der Welt. Wir konzentrieren uns auf B2C-Geschäftsmodelle mit eindeutigem USP und klarer Differenzierung. Derzeit besteht unser Portfolio aus vier Verticals : Verbraucherberatung, Matchmaking, Erlebnisse und Geschenkgutscheine sowie Beauty und Lifestyle. https://www.nucom.group/

The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ:MEET) bündelt ein schnellwachsendes Portfolio von Mobile Apps, die ein grundlegendes menschlichen Bedürfnis, mit anderen in Kontakt zu treten, erfüllen . Durch die Nutzung innovativer Produkte und die Anwendung ausgereifter Data Science schafft es The Meet Group, ihre rund 4,46 Millionen täglich aktiven Benutzer einzubinden und hat auf diese Weise bereits unzählige zwanglose Chats, Freundschaften, Dates und Ehen gestiftet. The Meet Group bietet Werbetreibenden die Möglichkeit, Kunden weltweit mit täglich Hunderten Millionen mobilen Ad Impressions zu erreichen. Mit den Apps MeetMe®, Skout®, Tagged® und Hi5® können Benutzer in über 100 Ländern chatten, Fotos teilen, Live-Videos streamen und sich über interessante Themen austauschen. Die Apps sind in mehreren Sprachen für Phone, iPad und Android erhältlich. Weitere Informationen erhalten gibt es unter http://www.themeetgroup.com.

Parship Group

Die Parship Group ist der weltweit führende Anbieter für seriöse Online-Partnervermittlung. Zur Unternehmensgruppe gehören die bekannten, internationalen Marken Parship, eharmony und ElitePartner. Die Marken sind darauf ausgerichtet, Singles mittels wissenschaftlichen Verfahren erfolgreich in langfristige, glückliche Partnerschaften zu vermitteln. Parship ist Erfinder und Wegbereiter der Online-Partnervermittlung mit Matchmaking-Verfahren in Europa und unterstützt seit 2001 Singles dabei, den passenden Partner zu finden. eharmony, weltweiter Vorreiter einer auf Algorithmen basierenden Partnersuche, wurde im Jahr 2000 in Kalifornien gegründet und bietet seinen Service in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und in Australien an. ElitePartner ist seit 2004 die Online-Partnervermittlung für anspruchsvolle Singles auf der Suche nach einer inspirierenden Lebenspartnerschaft. Aktuell sind über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hamburg (Hauptsitz), Los Angeles, London und Amsterdam für die Parship Group tätig. https://www.parshipgroup.com/

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 Media SE Stefanie Rupp-Menedetter Phone: 49 [89] 95 07-2598 E-Mail: Stefanie.Rupp@prosiebensat1.com

NuCom Group Dorothea Gugel Phone: +49 [89] 95 07-8741 E-Mail: dorothea.gugel@NuCom.Group

General Atlantic Mary Armstrong & Emily Japlon E-Mail: media@generalatlantic.com

The Meet Group Brandyn Bissinger Phone: +1 (215)267 446 7010 bbissinger@themeetgroup.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21767/4538119

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN: DE0007771172