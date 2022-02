OTS: The Creative Club fabfab GmbH / Do-it-yourself-Unternehmen auf dem Weg ...

Do-it-yourself-Unternehmen auf dem Weg in die AR-Handarbeitszukunft (FOTO) Schenefeld bei Hamburg (ots) - Das Digitalunternehmen The Creative Club (https://thecreativeclub.com/) (TCC) hält weiterhin die Poleposition im Kreativbereich. Die Macher*innen hinter 15 Online-Kreativplattformen, unter anderem https://www.stoffe.de/ und https://www.makerist.de/ , haben 2021 die Marke von 50 Millionen EUR Umsatz geknackt. Das ist ein Wachstum in Deutschland von 40 %, verglichen mit 2020, und 90 % im Vergleich zu 2019 - aus eigenen Mitteln! Die Mission für 2025: TCC wird das höchstentwickelte Tech-Unternehmen der Kreativ-Branche. Dafür investiert der Onlinehändler in AR-Technologien und künstliche Intelligenz.

Dank einer Million aktiver Kund*innen - darunter Näh-Expert*innen, Fashion-Liebhaber*innen, Kreativ-Rookies, Familien und Nachhaltigkeitsfans - konnte TCC das zweite Jahr in Folge mit Gewinn abschließen. Neben Deutschland und Frankreich als umsatzstärksten Kernmärkten sind Dänemark und die Niederlande starke Zukunftssegmente mit einem Wachstum von 58 % (NL) und 50 % (DK).

Insgesamt hat das Kreativ-Unternehmen 2021 ca. 4000 Sendungen pro Tag von dem hauseigenen Logistik-Zentrum in Schenefeld verschickt. Zu den Material-Top-Sellern gehörten unter anderem Plotter-Maschinen sowie Outdoor- und besonders nachhaltige Stoffe mit GOTS-Zertifikat.

Weitere Erfolgszahlen: 5 Millionen E-Book-Downloads und weltweit 1700 externe Schnittmuster-Designer*innen , die über makerist als Online-Marktplatz ihre digitalen Produkte verkaufen. Die gefragtesten Designer*innen - z. B. STUDIO SCHNITTREIF (https://www.makerist.de/users/studioschnittreif) , Lybstes (https://www.makerist.de/users/lybstes) oder https://www.makerist.de/users/rosar osa?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=nb_de_ep-sewing_1970-01-01&utm _term=ep-des-sewing-patterns-rosarosa_2018-10-30&utm_content=%5Bmakerist_rosaros a%5D&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71ANqUbpFa3lP1i1CLdWXV8Q_xrnOguuM5S9dZYaHX524 L2v9gxHK5AaAvhwEALw_wcB - erzielten dabei einen Erlös im hohen fünfstelligen Bereich.

The Creative Club CEO Dr. Andreas Seifert zeigt sich zufrieden: "Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung. Wir bringen die Do-it-yourself-Branche in die digitale Zukunft und das Selbermachen in den Alltag jeglicher Generationen. Wir wollen sie inspirieren, ihnen einen Ort schaffen, an dem sie alles für ihr DIY-Projekt bekommen: die Idee, die Materialien, helfende Hände und eine Community, die voneinander lernt und ihre Werke feiert."

Parallel investiert das Unternehmen weiterhin erheblich in eigene technologische Entwicklungen: Die makeristAR-App überträgt beispielsweise mittels Augmented Reality digitale Schnittmuster auf Stoffe und spart damit Papierausdrucke sowie Zeit. Für die Zukunft ist eine AR-Brille in Planung, die die Schnittkanten exakt in das Sichtfeld des Handarbeitenden projiziert und damit ein noch freieres, intuitiveres Näh-Erlebnis schafft. Erste Experimente laufen bereits. Auch die Integration von künstlicher Intelligenz in den eigenen Shops und Software-Systemen ist ein großer Bestandteil der Tech-Initiative. Die Idee ist, einen virtuellen Assistenten zu etablieren, der das Shopping-Erlebnis stärker personalisiert und unterstützt. TCC strebt nach der Integration stationärer Service-Vorteile in die virtuelle Welt und einer Balance zwischen analoger Kreativarbeit und digitaler Inspiration.

Redaktionelle Hinweise

Weitere Informationen finden Sie unter The Creative Club (https://thecreativeclub.com/) .

Über The Creative Club

The Creative Club (https://thecreativeclub.com/) ist Europas führendes Unternehmen im Do-it-yourself-Online-Markt. Neben den deutschsprachigen Kreativplattformen http://stoffe.de/ und https://www.makerist.de/ ist das Unternehmen noch in elf weiteren europäischen Ländern präsent und exportiert in über 50 Länder weltweit. Das Angebot umfasst über 30 000 physische DIY-Produkte und über 70 000 digitale Schnittmuster und E-Books. The Creative Club beschäftigt circa 320 Mitarbeiter*innen aus 35 Nationen an den zwei Standorten Hamburg und Berlin.

Pressekontakt:

The Creative Club Lisa Ulsamer Tel.: +49 160 187 2396 E-Mail: mailto:presse@thecreativeclub.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158069/5142582

OTS: The Creative Club fabfab GmbH