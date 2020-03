OTS: Tönnies / Tönnies wächst nachhaltig

Tönnies wächst nachhaltig Rheda-Wiedenbrück (ots) - +++ Weltweiter Umsatz 2019 erstmals über sieben Milliarden Euro +++ Weiteres Wachstum auch 2020 erwartet +++ Internationalisierung und Nachhaltigkeitsagenda t30 führen Unternehmen in die Zukunft

Die Tönnies Unternehmensgruppe setzt ihre erfolgreiche Entwicklung fort. Im Jahr 2019 verzeichnet das international tätige Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 7,3 Mrd. Euro (+ 9,8 % gegenüber 2018) und übertraf damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 7 Mrd. Euro. Dabei verarbeitete Tönnies weltweit 20,8 Millionen Schweine (+/- 0 %) davon 16,7 Millionen (+ 0,5 %) in Deutschland. Im Rindermarkt konsolidierte sich das Unternehmen vor allem durch den Komplettumbau am Standort Badbergen (Emsland) und verzeichnet 440.000 verarbeitete Rinder (+/- 0 %). Auch im laufenden Jahr 2020 erwartet Tönnies eine positive Gesamtentwicklung und geht von einem weiteren Umsatzwachstum aus.

Umsatzplus auf 7,3 Mrd. Euro

"Wir haben im vergangenen Jahr eine internationale Marktrallye wie selten erlebt", fasst Clemens Tönnies, geschäftsführender Gesellschafter, das Jahr 2019 zusammen. "Auf eine wirtschaftlich herausfordernde erste Jahreshälfte folgte ein ordentliches Marktwachstum ab dem Herbst 2019. Unser Unternehmen hat sich im Marktvergleich besonders gut geschlagen. Wir trotzen dem Markttrend und haben über das gesamte Jahr eine sehr gute Entwicklung." Das Umsatzwachstum auf über sieben Milliarden Euro begründet Geschäftsführer Andres Ruff vor allem mit der internationalen Ausrichtung des Unternehmens. "Wir haben durch die hohe Nachfrage aus Asien nach Schweinefleisch seit dem Herbst 2019 einen recht starken Anstieg der Schweinepreise erlebt", sagt Andres Ruff. "Auch davon haben wir profitiert. Aber wir haben dabei, im Gegensatz zu manch anderem Marktteilnehmer, Deutschland nicht aus dem Auge verloren. Uns ist es wichtig, unseren Kernmarkt nachhaltig zu bedienen und nicht einseitig auf den internationalen Markt zu setzen."

Ausblick auf 2020 positiv

Tönnies erwartet für das Jahr 2020 eine weitere positive Marktentwicklung. "Wir sehen die Märkte seit längerer Zeit sehr stabil. Die Nachfrage nach Qualitätsfleisch aus Asien, vor allem aus China, gestaltet die Mengen und die Preise positiv. Aber der deutsche Markt bleibt für uns erste Priorität", sagt Maximilian Tönnies. Wichtig ist, dass an der positiven Entwicklung alle in der Wertschöpfungskette gleichermaßen profitieren, Handel, Lebensmittelproduktionsbetriebe und die Bauern.

Im Fokus: Exzellenzausbau im Rindermarkt, Internationalisierung und Nachhaltigkeitsagenda t30

Das kontinuierliche Tagesgeschäft wird bei Tönnies ergänzt durch wesentliche Fokusthemen, die im laufenden Jahr verstärkt adressiert werden.

"Der Neubau des Rinderkompetenzzentrums Badbergen ist ein wichtiger Meilenstein. Der Standort wird der innovativste und nachhaltigste Rinderstandort in Europa", beschreibt Clemens Tönnies die Pläne im Norden Deutschlands. Das Unternehmen hat in 2019 seinen Rinderstandort in Beckum (Kreis Warendorf) geschlossen und damit den Markt konsolidiert. Nach der Großinvestition von rund 80 Millionen Euro in Badbergen wird das Unternehmen ab Mitte 2020 den neuen Standort in Betrieb nehmen.

Für das angekündigte Jointventure in China befindet sich Tönnies in intensiven Abstimmungen mit dem Partner. Der Weg zum ersten außereuropäischen Produktionsstandort des Unternehmens wird intensiv und gleichzeitig sehr detailliert vorbereitet. "Wir arbeiten mit Hochdruck weiter. Wir nehmen uns aber auch die notwendige Zeit in der Vorplanung und den Gesprächen mit unserem Partner, der chinesischen Dekon Group. Stand heute gehen wir davon aus, trotz Corona Virus noch in diesem Jahr den Spatenstich für das Projekt zu setzen", kündigt Andres Ruff an.

Die nachhaltige Entwicklung bei der Internationalisierung gliedert sich ein in die grundsätzliche Langfristplanung der Unternehmensgruppe. Mit der erst vor kurzem vorgestellten Agenda t30 hat Tönnies übergreifend für das ganze Unternehmen konkrete und überprüfbare Nachhaltigkeitsziele für die nächsten zehn Jahre definiert. "Mit unserer Agenda t30 setzen wir einen weltweiten Standard. Unser Ziel ist es, dass ein Kilo Tönnies Fleisch nicht mehr Emissionen verbraucht als ein Kilo Reis", sagt Maximilian Tönnies. "Wir stehen für den genussvollen Konsum von Fleisch als Teil einer gesunden Ernährung. Dabei beantworten wir die Verbraucherfragen unter anderem in Sachen Tierschutz, Haltung und Lebensmittelsicherheit."

Einladung zum Medientag

Um die aktuellen Fokusthemen transparent und detailliert zu präsentieren, lädt Tönnies Medienvertreter für Donnerstag, 26. März 2020, ab 10.00 Uhr zum diesjährigen Medientag nach Rheda-Wiedenbrück ein. Im Dialog mit der Unternehmensführung werden die wichtigsten Entwicklungen und Wachstumstreiber des Unternehmens präsentiert und Fragen beantwortet. Anmeldungen können ab sofort per E-Mail an presse@toennies.de erfolgen.

Über Tönnies

Tönnies ist als mehrstufiges Unternehmen der Lebensmittelbranche weltweit tätig. Die acht Geschäftsfelder sind Meat-Pork, Meat-Beef, Convenience, Sausages, Ingredients, Logistics, International sowie Central Services. Das 1971 gegründete Familienunternehmen befasst sich im Kerngeschäft mit Verarbeitung und Veredelung von Schweinen, Sauen und Rindern.

Pressekontakt:

Dr. André Vielstädte Leiter Unternehmenskommunikation

Tel: 05242/961-5338 E-Mail: andre.vielstaedte@toennies.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71716/4539277

OTS: Tönnies