OTS: Wagner Fernmeldebau Holding GmbH / Wagner Fernmeldebau Holding übernimmt ...

Wagner Fernmeldebau Holding übernimmt Mehrheit an Benzina Kommunikation Waldböckelheim, Freiburg (ots) - Die Wagner Fernmeldebau Holding GmbH hat mit Wirkung zum 15. Januar 2021 80% an der Benzina Kommunikation GmbH aus Freiburg erworben. Mit der Übernahme erweitert die Wagner Gruppe ihr Angebotsspektrum um die Netzebene 4 und bringt damit die Glasfaser von der Vermittlungsstelle bis zum Benutzer.

"Wir wollen zu einem führenden Komplettanbieter rund um das Thema Glasfaser in Deutschland werden", so Peter Wagner, Geschäftsführer der Wagner GmbH. "Zukünftig werden wir als leistungsfähiger Komplettanbieter im Generalunternehmeransatz umfassende Projekte im FTTX-Bereich umsetzen. Die Benzina Kommunikation GmbH ergänzt unser Leistungsportfolio um alle Dienstleistungen innerhalb der Kommunikations- und Netzwerktechnik. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Benzina und seinem Team", so Wagner weiter. Die Wagner GmbH ist Preferred Partner der Deutsche Telekom AG im FTTC/B/H-Ausbau in Deutschland. Sie wurde 2006 von Peter Wagner gegründet und wird seither durch ihn geführt.

"Im gewerblichen wie im privaten Bereich hat die Nachfrage nach leistungsfähigen Glasfaseranbindungen nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie stark zugenommen. Unternehmen und Behörden schicken ihre Mitarbeiter zunehmend ins Homeoffice und benötigen schnelle und zuverlässige Internetverbindungen. Deutschland ist im FTTX-Ausbau auf den hinteren Plätzen im europäischen Vergleich und hat enormen Nachholbedarf bei der Anbindung der Bürger an das Glasfasernetz", ergänzt Claudia Erning, Geschäftsführerin der Wagner Fernmeldebau Holding. Die Wagner Holding formt derzeit im Rahmen einer Buy-and-Build Strategie einen Komplettanbieter für den Bau von Glasfaserinfrastruktur in Deutschland.

"Als Teil der Wagner Gruppe wird sich unsere Leistungsfähigkeit für den Kunden weiter erhöhen", so Mohamed Benzina, Geschäftsführer der Benzina Kommunikation GmbH. "Wir können unseren Kunden zukünftig vom Tiefbau bis zur Netzwerktechnik alles aus einer Hand anbieten. Ich freue mich, mit der Wagner Gruppe einen starken Partner für das weitere Wachstum der Benzina Kommunikation GmbH gewonnen zu haben," so Benzina, Geschäftsführer der Benzina Kommunikation GmbH, weiter. Herr Benzina bleibt weiterhin mit 20% beteiligt und steht den Kunden wie gewohnt als Dienstleister für bedarfsgerechte Lösungen im Bereich der Kommunikations- und Netzwerktechnik, der Gebäude- und Lichttechnik sowie der Elektromobilitätsinfrastruktur zur Verfügung.

Pressekontakt:

Wagner Fernmeldebau Holding GmbH Claudia Erning Geschäftsführerin Bockmayrstr. 20 82327 Tutzing Mobil: +49 160 968 981 71 Email: mailto:claudia.erning@wagner-fernmeldebau.de

Benzina Kommunikation GmbH Mohamed Benzina Geschäftsführer Sasbacher Str. 10 79111 Freiburg Mobil: +49 175 7070 175 Email: mailto:m.benzina@benzina-kommunikation.de

Wagner GmbH Fernmeldebau Peter Wagner Geschäftsführer Hüffelsheimer Str. 8 55596 Waldböckelheim Tel.: +49 6758 80907 263 Email: mailto:peter.wagner@wagner-fernmeldebau.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152983/4833669

OTS: Wagner Fernmeldebau Holding GmbH