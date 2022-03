PALANTIR - Sind das potenzielle Kaufkurse?

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 12,970 $ (NYSE)

Die Palantir-Aktie markierte am 27. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 45,00 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrendkanal. Die Erholung ab 11. Mai 2021 bis 17. September 2021 wird als bärische Flagge eingeordnet. Daraus resultierte ein Kursziel bei 11,10 USD. Die Aktie erreichte am 18. Februar 2022 dieses Kursziel.

Danach pendelte der Wert mehrere Wochen um dieses Kursziel. Dieses Pendeln fand in der Nähe der Unterkante des Abwärtstrendkanals seit Januar 2021 statt. Es verlief innerhalb eines 1-2-3-Bodens. Am 18. März 2022 vollendete die Aktie diesen Boden mit einem Ausbruch über 12,52 USD.

Nach einem Anstieg auf 13,55 USD, mit dem die Palantir-Aktie das Abwärtsgap vom 17. Februar 2022 zum Großteil schloss, konsolidiert sie leiht. Dabei behauptet sie sich bisher über 12,52 USD. Der noch offene Teil des Gaps liegt zwischen 13,55 USD und 13,66 USD.

Größere Erholung möglich

Mit dem Ausbruch über 12,52 USD kam es in der Palantir-Aktie zu einem Kaufsignal. Dieses Signal könnte in den nächsten Tagen zu einer Erholung in Richtung 14,83 USD und später sogar 16,09 USD führen. Eine Ausdehnung bis 19,23 USD erscheint aktuell auch nicht unmöglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 12,52 USD abfallen, ergäbe sich ein erster Rückschlag für die Bullen. Im Falle eines Rückfalls unter 12,02 USD würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall auf ca. 9,74 USD gerechnet werden.

Fazit: Nach Ausbildung eines kleinen Bodens hat die Palantir-Aktie eine gute Chane auf eine größere Erholung.

