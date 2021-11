PAYPAL - Aktie vor den Zahlen ordentlich nach unten gedrückt

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 225,780 $ ( Nasdaq

Mit dem Dementi der Pinterest-Übernahme am 25. Oktober machte die Aktie einen kurzen Freudensprung, wurde dann aber stark abverkauft. Sie hielt sich damit an das Alternativszenario der letzten Analyse und fiel bis an den Unterstützungsbereich bei 223 - 226 USD. Dort liegen die Jahrestiefs aus dem Januar und März. Seit drei Handelstagen versucht der Wert dort eine Stabilisierung. Das kurzfristige Chartbild ist innerhalb der steilen Abwärtswelle bärisch zu werten.

Neue Impulse durch die Zahlen?

An der Kreuzunterstützung aus Jahrestiefs und Unterkante des Abwärtstrendkanals könnte die Aktie prinzipiell nach oben hin abprallen. Im bullischen Szenario startet hier sogar eine größere, mittelfristige Aufwärtswelle - sofern die Zahlen positiv aufgenommen werden.

Bei 251 - 257 USD liegt weiterhin die zentrale Hürde. Erst deren nachhaltiges Überwinden würde prozyklische Kaufsignale liefern, dann wäre eine Aufwärtsbewegung bis 273 USD und später bis 296 und 309 USD denkbar.

Ein kurzer Fehlausbruch nach den Zahlen unter 223 USD wäre zu verzeihen, wenn es sofort zu einer starken Gegenbewegung nach oben und einer Rückkehr über 226 USD kommen sollte. Ansonsten würden mit dem Bruch der Jahrestiefs und anschließend des Supports bei 212 - 216 USD der jüngste Abwärtstrend bestätig werden und weitere Abgaben bis 205 und 195 USD drohen.

Fazit: Der heute erwartete Quartalsbericht erfolgt an einem neuralgischen Punkt im Chart. Hier könnte die Weichenstellung für die kommenden Wochen und Monate erfolgen. Das favorisierte, bullische Szenario ist sehr spekulativ und aktuell nur "Wunschdenken". Eine Positionierung im Vorfeld der Zahlen wäre sehr spekulativ und riskant.

PayPal Holdings Inc Aktie

Auch interessant:

SMA SOLAR - Was tun mit dieser Aktie?

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch Guidants. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnelle aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über Guidants testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)