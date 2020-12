PAYPAL - Das sieht stark aus

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 230,200 $ (NASDAQ)

Die PayPal-Aktie befindet sich seit mehreren Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Startpunkt dieser Rally ist das Tief aus dem Januar 2016 bei 30,52 USD, auch wenn das Allzeittief bereits im August 2015 bei 30,00 USD markiert wurde.

Am 02. September markierte der Wert ein Hoch bei 212,45 USD. Anschließend schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung ein. Ab 25. November versuchte sie den Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Am 09. und 10. Dezember kam es zu einem Rückfall unter 212,45 USD. Dieser Rückfall wurde zuletzt stark gekauft. Bereits am Montag markierte der Wert ein neues Allzeithoch. Gestern legte er weiter stark zu und kletterte auf das aktuelle Allzeithoch bei 231,15 USD.

Kaufwelle läuft

Das Chartbild der PayPal-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter ansteigen. Aus der Seitwärtsbewegung ab September 2020 lässt sich ein Ziel bei 263 USD ableiten. Dieses Ziel könnte der Wert in den nächsten Wochen und vermutlich Monaten anstreben. Rücksetzer sollten im Idealfall nun bei 220,57 USD zu Ende gehen. Aber erst ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 206,60 USD wäre ein deutlicheres Verkaufssignal, das auf eine erneuten Rückfall in Richtung 171,63 USD und damit auf die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung hindeuten würde.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)