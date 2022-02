PAYPAL - Verkäufer geben keine Ruhe

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 115,290 $ ( Nasdaq

Die PayPal-Aktie bildete im Februar 2021 ein Hoch bei 309,14 USD aus und startete damit mit einer Topbildung. Diese Topbildung wurde spätestens mit dem Rückfall unter 223,09 USD im November 2021 vollendet. Seitdem befindet sich die Aktie in einer massiven Abwärtsbewegung.

In der letzten Woche krachte der Wert nach den Quartalszahlen massiv nach unten. Die Aktie fiel unter den Aufwärtstrend seit Januar 2016 ab. Sie durchbrach auch die Unterstützungszone zwischen 124,50 USD und 121,48 USD. Aktuell wird der Titel bei 113,37 USD und damit 1,92 USD unter dem Schlusskurs vom Freitag getaxt.

Wie tief denn noch?

Die Abwärtsbewegung in der PayPal-Aktie wurde mit den Kursverlusten in der letzten Woche bestätigt. Ein Boden ist nicht in Sicht. Zwar kann es jederzeit zu einer Erholung in Richtung 121,48 USD bis 124,50 USD kommen, aber in den nächsten Wochen drohen weitere Kursverluste in Richtung 100,93 USD und 82,07 USD.

Sollte der Wert stabil über 124,45 USD zurückkehren, dann könnte es eine größere Erholung in Richtung 152,08 USD geben.

Fazit: Die PayPal-Aktie ist noch weit davon weg, einen Boden auszubilden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)