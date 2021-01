Pfeiffer Vacuum: Neue Mittelfristziele locken Käufer an – Aktie steigt deutlich

Pfeiffer Vacuum hat neue Mittelfristziele ausgerufen und damit eine Menge neuer Investoren angelockt, die sich die Aktie ins Depot holen. Die Papiere des Spezialisten für Vakuumpumpen waren am Morgen noch kaum verändert gestartet, zogen dann aber mächtig an, nachdem der Vorstand verlauten ließ, dass er für die nächsten drei bis fünf Jahre mit einem steigenden Marktanteil durch Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Übernahmen rechnet. Mit einem Kurssprung um 9,7 Prozent gehörten die Aktien plötzlich zu den Favoriten im schwächeren SDax.

Mehr Gewinn und Umsatz

Wie es in der Mitteilung näher hieß, soll der Umsatz wesentlich steigen und die Profitabilität sich erheblich verbessern. Genaue Zahlen will die Gesellschaft aber erst nach einer genaueren Auswertung nennen. Die bisherigen Ziele aus dem Jahr 2018 sind damit aber passé. Durch den Kurssprung über die 170-Euro-Marke erreichten die Pfeiffer-Aktien am Montag mit einem Schlag ein Hoch seit Oktober. Sie schafften es spielend über die bei 163,88 Euro verlaufende 100-Tage-Durchschnittslinie, die bei Anlegern als vielbeachteter Mittelfristindikator gilt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pincasso / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: ETF-Ratgeber – So finden Sie die besten Indexfonds