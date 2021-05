Pfingsthandel mit Rekordhoch im DAX

So taxierte die LS-X den DAX bis zum Mittag bei 15.525 Punkten sehr nah am Allzeithoch. Es stand die Frage im Raum, ob sich damit der Tre">video

Starke neue Handelswoche

Der Schwung vom Freitag und die damit ausgeglichene Woche konnte direkt zum Montag fortgesetzt werden. Wenngleich hier ein Börsenfeiertag in Frankfurt war und auch die anderen Börsen wie Stuttgart geschlossen hatten.

An der LS-Exchange wurde heute gehandelt und entsprechend auch eine DAX-Indikation eingestellt. Darüber sprachen wir direkt am Morgen mit unserem Händler:

So taxierte die LS-X den DAX bis zum Mittag bei 15.525 Punkten sehr nah am Allzeithoch. Es stand die Frage im Raum, ob sich damit der Trend der letzten Tage fortsetzt.

Mit Shara aus dem Handel besprachen wir die allgemeine Marktsituation, blickten auf den US-Markt insbesondere den Nasdaq und porträtieren direkt die Aktie von Nvidia. Dort steht ein Aktiensplit an, der die Anleger schon am Freitag begeisterte.

Was sind die Aussichten für das Unternehmen und wie geht der gesamte Markt mit den Lieferengpässen in der Chipindustrie um?

Genau diese Aktie legte auch am Nachmittag stark zu, als die Wall Street eröffnete. Mit 4 Prozent Aufschlag stand Nvidia vor Microsoft und Apple, die um 2 beziehungsweise 1,5 Prozent zulegen konnten. Auch Tesla und Facebook legten um 2 Prozent zu und verhalten damit dem Nasdaq auf ein Kursplus von 1,6 Prozent zum späten Nachmittag.

Die DAX-Indikation übersprang das bisherige Börsen-Allzeithoch bei 15.538 Punkten und bewegte sich wie hier zu sehen ist über unseren Handelstag:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen nach Pfingsten

Bei den Immobilienaktien gab es ein gespaltenes Bild. Während Vonovia das Schlusslicht in diesem Ranking anführte, gewann Deutsche Wohnen um mehr als 8 Prozent.

Ebenfalls stark war die Deutsche Bank. Verbesserte Wirtschaftsdaten könnten ein Indiz für schneller anziehende Zinsen in den USA sein. Davon profitierte der Bankingsektor, der hier weitere Margen aufbauen könnte. Von diesem Aufschwung in den USA direkt partizipieren könnte auch Heidelbergcement, da ein hoher Marktanteil in Amerika besteht und zum Gesamtergebnis beiträgt.

Alle Tops und Flops aus dem Handel der DAX-Werte an der LS-X sehen Sie hier geordnet:

Morgen gibt es dann wieder einen ausführlicheren Marktbericht, wenn die Börsen offiziell zum Handel starten.

Verfolgen Sie dies auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

