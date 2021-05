Phenom unter den ersten „Strategic Leaders“ im 9-Grid™ for Talent Acquisition 2021 von Fosway

Die wachsende Rolle von Talent-Experience spiegelt das Wachstum von Phenom und sein Engagement für globale Kunden wider

Phenom, die Nummer eins unter den Lösungsanbietern im Bereich Talent Experience Management (TXM), wurde als Strategic Leader im Fosway 9-Grid™ for Talent Acquisition 2021 anerkannt. Fosway betrachtet Unternehmen als „Strategic Leaders“, die effiziente Lösungen mit breitem Funktionsumfang anbieten und den hohen Ansprüchen komplexer Kunden des oberen Marktsegments gerecht werden. Zudem sind diese Lösungen unter den Kriterien Kundeneffektivität und Customer Advocacy den auf dem Markt erhältlichen Alternativen überlegen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005400/de/

(Photo: Business Wire)

Der Fosway Group 9-Grid™ Report for Talent Acquisition zeigt die relative Positionierung der Lösungen und Anbieter im europäischen Marktsegment der Talentakquise-Systeme. Basierend auf der Analyse von Daten, die in einem von der Pandemie beeinflussten Markt erhoben wurden, stellt der Bericht für das Jahr 2021 auch die Skalierbarkeit von Softwarelösungen und deren Performance unter den volatilen Bedingungen des letzten Jahres dar.

Der Bericht zeigt mehrere wichtige Markt- und Lösungstrends auf:

DER GROSSE NEUSTART: Unternehmen, die im vergangenen Jahr Stellen verloren haben, setzen auf bessere Rekrutierungstechnologien, um sich auf strategische und effiziente Neueinstellungen vorzubereiten.

Unternehmen, die im vergangenen Jahr Stellen verloren haben, setzen auf bessere Rekrutierungstechnologien, um sich auf strategische und effiziente Neueinstellungen vorzubereiten. BEWERBERERLEBNIS: Transparente Kommunikation und agile Entscheidungsprozesse sind Voraussetzungen für ein positives Erlebnis von Bewerbern – sowohl für ausgewählte als auch für nicht ausgewählte Bewerber.

Transparente Kommunikation und agile Entscheidungsprozesse sind Voraussetzungen für ein positives Erlebnis von Bewerbern – sowohl für ausgewählte als auch für nicht ausgewählte Bewerber. KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen KI und Automatisierung im Einstellungsverfahren einsetzen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen KI und Automatisierung im Einstellungsverfahren einsetzen. VIELFALT, GLEICHBERECHTIGUNG UND INKLUSION: Für immer mehr Arbeitgeber sind Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zentrale Elemente ihrer Personalstrategie.

Für immer mehr Arbeitgeber sind Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zentrale Elemente ihrer Personalstrategie. VIDEO-ERLEBNISSE: Der Einsatz von Live-Videos im Einstellungsverfahren wird über die Pandemie hinaus erhalten bleiben, da sie für viele Unternehmen einen effizienten und authentischen Ansatz darstellen, um die am besten geeigneten Kandidaten zu finden.

Der Einsatz von Live-Videos im Einstellungsverfahren wird über die Pandemie hinaus erhalten bleiben, da sie für viele Unternehmen einen effizienten und authentischen Ansatz darstellen, um die am besten geeigneten Kandidaten zu finden. PLANUNG VON VORSTELLUNGSGESPRÄCHEN: Chatbot und KI minimieren Probleme beim Terminplanungsprozess und ermöglichen sinnvollere Interaktionen zwischen Bewerbern und Recruitern.

Chatbot und KI minimieren Probleme beim Terminplanungsprozess und ermöglichen sinnvollere Interaktionen zwischen Bewerbern und Recruitern. TALENT-MARKETPLACE: Die effektivsten Lösungen müssen Gigs, Reskilling und Upskilling für ein gegenseitiges Wachstum von Arbeitgebern und Arbeitnehmern unterstützen.

Die effektivsten Lösungen müssen Gigs, Reskilling und Upskilling für ein gegenseitiges Wachstum von Arbeitgebern und Arbeitnehmern unterstützen. KOLLABORATIVER REKRUTIERUNGSPROZESS: Die Kommunikation zwischen den Workflows von Recruiter und Personalchef wird durch die Integration mit Microsoft Teams und Slack erleichtert.

„Der Fokus von Phenom auf die grundlegende Erneuerung des Bewerber- und Recruiting-Erlebnisses hat den Markt stark beeinflusst“, so David Wilson, CEO von Fosway. „Die rasant wachsende Einführung in Großunternehmen sowie die erweiterte physische Präsenz und Akquisitionen in mehreren Märkten beschleunigen seinen Siegeszug in Europa und weltweit. All dies begründet die höhere Positionierung von Phenom als Strategic Leader for Talent Acquisition im Jahr 2021.“

Im Jahr 2020 wurde die Phenom-Plattform von 25.000 Recruitern, Talent-Marketern und Personalchefs eingesetzt und half dabei, mehr als zwei Millionen Mitarbeiter einzustellen und über drei Millionen Mitarbeiter zu betreuen.

Die Phenom-Plattform automatisiert Verwaltungsaufgaben und personalisiert Erlebnisse während der gesamten Talent-Journey. Dadurch finden Bewerber schneller den richtigen Job, Mitarbeiter lernen und erweitern ihre Fähigkeiten, Recruiter entdecken die am besten geeigneten Talente mit Effizienz und Skalierbarkeit und Manager treffen fundiertere, datengestützte Entscheidungen, um ihre künftigen Teams zusammenzustellen.

Kühne+Nagel, ein globales Logistikunternehmen und Phenom-Kunde, entdeckt jeden Tag neue Vorteile der Phenom-Plattform.

„Mit Phenom haben wir unsere zentralisierten Rekrutierungsprozesse für jede Hemisphäre optimiert, eine externe Karriereseite aufgebaut und an die regionalen Märkte angepasst, ein CRM implementiert und nun das Erlebnis unserer Mitarbeiter aufgewertet – mit dem Ziel, das branchenweit anspruchsvollste Talentakquisitions-Ökosystem bereitzustellen“, berichtet Sandra Aasma, globale HR-Systemexpertin bei Kühne+Nagel.

„Da Phenom weiterhin in der gesamten EMEA-Region expandiert, freuen wir uns über die Anerkennung als einer der ersten Strategic Leaders im Talent-Acquisition-Grid von Fosway“, kommentiert Jeff Carey, Senior Vice President, International Business, bei Phenom. „Unsere neue Positionierung im Fosway 9-grid™ zeigt, dass Unternehmen sich regelmäßig für Phenom entscheiden – dank unserer hochmodernen KI-gestützten Plattform und unseres nachhaltigen Engagements für den Kunden. Durch die kontinuierliche Verbesserung bestehender und die Einführung neuer Produkte bleiben wir Vorreiter eines rasant evolvierenden HR-Technologiemarktes.“

Über 100 Unternehmen in der gesamten EMEA-Region haben die Phenom-Plattform implementiert, um ihre Talent-Experience zu verbessern. Aufgrund der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach TXM-Lösungen hat Phenom zuletzt zwei in Europa ansässige Unternehmen übernommen und eine Niederlassung in München eröffnet, um seine europäische Unternehmenszentrale in Rotterdam zu ergänzen. Mit über 100 Mitarbeitern, die in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Spanien und Großbritannien tätig sind, stärkt Phenom die Rolle der EMEA-Region innerhalb seiner Wachstumsstrategie.

Näheres über Phenoms Positionierung als Strategic Leader erfahren Sie in ihrem Blog.

Die vollständige Analyse von Fosway ist im 9-grid™ 2021 verfügbar.

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden. Mit seiner Expertise im Aufbau von KI-gestützten, skalierbaren Lösungen personalisiert und automatisiert Phenom das Talent Experience Management (TXM) für Kandidaten, Recruiter, Mitarbeiter und das Management mit seiner Karriere-Website, Chatbot, CRM, CMS, SMS- und E-Mail-Kampagnen, Hochschulrekrutierung, Interne Mobilität, Career-Pathing, Diversität und Inklusion, Talent-Marketplace, Gigs, Referrals, Hiring-Manager und Analytics. Das Ergebnis ist, dass Arbeitgeber ihre Talentakquise und ihr Talentmanagement verbessern, indem sie Kandidaten und Mitarbeitern helfen, den richtigen Job zu finden, Recruiter die richtigen Talente identifizieren und engagieren und das Management die HR-Strategie, Prozesse und Ausgaben optimiert. Phenom gehörte zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Deloitte Technology Fast 500 von 2020 und gewann einen regionalen Timmy Award 2020 für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com.

Der Hauptsitz von Phenom liegt im Großraum Philadelphia/USA. Weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.phenom.com. Verbinden Sie sich mit Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005400/de/

Medienkontakt:

Dan Norton, Public Relations Manager, Phenom

dan.norton@phenompeople.com 267-270-5630