Plug Power: Kooperation mit Walmart wird erweitert – Aktie legt zweistellig zu und nimmt neues Allzeithoch ins Visier

Über 10 Prozent springen die Papiere des amerikanischen Wasserstoffspezialisten heute an der Nasdaq in die Höhe. Kurz vor einem neuen Allzeithoch, was der Kurs erst vergangene Woche markierte, scheut die Aktie allerdings wieder ein wenig. Der Grund für den heutigen Kurssprung ist eine Erweiterung der Kooperation mit Walmart. Die beiden US-Konzern arbeiten schon etwas länger zusammen und intensivieren jetzt die Partnerschaft.

E-Commerce-Netzwerk wird immer mehr emissionsfrei

Walmart war einer der ersten Großkunden den Plug Power für sich als GenKey-Kunden für Wasserstoff- und Brennstoffzellen mit mehreren Standorten gewinnen konnte. Jetzt kommen die Lösungen des Wasserstoffspezialisten beim weltweit größtem Einzelhandelskonzern für den Einsatz in seinem E-Commerce-Netzwerk immer mehr zum tragen.

Plug Power hat schon ordentlich geliefert

Schon seit 2010 unterstütz Plug Power Walmart auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft. Dafür hat der Wasserstoffspezialist schon mehr als 9.500 GenDrive-Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb geliefert, die in 37 Vertriebszentren in Nordamerika bei Walmart eingesetzt werden. 2010 wurde die Kooperation zwischen den beiden Parteien schon erweitert indem Plug Power weitere Wasserstoff- und Brennstoffzellenlösungen in das E-Commerce-Netzwerk von Walmart zu integrieren. Die ersten Bereitstellungen erfolgten im August 2020 und für 2021 ist jetzt eine weitere Erweiterung geplant.

Beide Seiten mehr als zufrieden

„Walmart ist einer unserer grundlegenden Kunden. Unsere Beziehung basiert auf Vertrauen und Ergebnissen, wie wir gemeinsam auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeiten können“, sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. „Diese Anwendungserweiterung ist der nächste Schritt in unserer Beziehung, da wir Walmart bei der Skalierung des E-Commerce-Geschäfts unterstützen und ihnen dabei helfen, die für Walmart und Verbraucher wichtigen operativen Ziele zu erreichen.“

„Die Herausforderungen in diesem Jahr waren die Nachfrage nach führenden Marken erhöht, die für Kunden notwendigen Waren und die Auslieferung. In unseren Vertriebsniederlassungen im ganzen Land hat uns unsere Entscheidung, die Wasserstoffbrennstoffzellen von Plug Power frühzeitig zu nutzen, dabei geholfen, die gestiegene Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Grundversorgung zu bewältigen und zu befriedigen “, sagte Jeff Smith, Senior Director Walmart Supply Chain. „Aus diesem Grund freuen wir uns, die bewährten Lösungen von Plug Power 2021 in unser E-Commerce-Netzwerk aufzunehmen.“

Starker Partner für eine erfolgreiche Zukunft

Mit der Erweiterung der Zusammenarbeit mit Walmart stellt Plug Power die Weichen noch besser für die Zukunft ein. Auch die erst kürzlich geschlossene Kooperation mit dem französischen Unternehmen Gaussin könnte für Plug Power zu einem Vorteil im Bereich emissionsfreie Logistik werden. Da die Aktie in diesem Jahr allerdings schon über 700 Prozent zugelegt hat, sollten Anleger jetzt nicht dem Kurs hinterherspringen. Die Aussichten bleiben sicherlich weiterhin sehr gut, allerdings sollte für einen Einstieg ein größerer Rücksetzer abgewartet werden.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage