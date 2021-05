Potenzielle Wirkung des Dengue-Impfstoffkandidaten von Takeda durch Ergebnisse zur Langzeitsicherheit und -wirksamkeit untermauert

− Der Dengue-Impfstoffkandidat von Takeda (TAK-003) verhinderte 83,6 % der Hospitalisierungen und 62,0 % der Dengue-Erkrankungen insgesamt, wobei in der laufenden zulassungsrelevanten Phase-3-Studie TIDES bis drei Jahre nach der Impfung keine wichtigen Sicherheitsrisiken festgestellt wurden

− Fortschritt der Zulassungsanträge für TAK-003 in der Europäischen Union und in vielen von Dengue betroffenen Ländern; Einreichung in den USA für Ende des Jahres geplant

− Das Denguefieber ist die sich am schnellsten ausbreitende, durch Stechmücken übertragene Viruserkrankung mit schätzungsweise 390 Millionen Fällen und 500.000 Hospitalisierungen pro Jahr weltweit, wobei es nur begrenzte Möglichkeiten zur Prävention gibt

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass sein Dengue-Impfstoffkandidat (TAK-003) in der laufenden, zulassungsrelevanten Phase-3-Studie „Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study“ (TIDES) einen anhaltenden Schutz vor Dengue-Erkrankungen und Hospitalisierungen gezeigt hat, unabhängig von der vorherigen Dengue-Exposition einer Person, wobei keine wesentlichen Sicherheitsrisiken drei Jahre nach der Impfung festgestellt wurden. TIDES umfasste mehr als 20.000 gesunde Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren in Ländern in Lateinamerika und Asien mit endemischem Vorkommen von Denguefieber.

„Dengue-Epidemien treten plötzlich auf, und die Krankenhäuser können mit schweren Krankheitsfällen und Menschen, die sich testen lassen wollen, überfordert sein“, sagte Dr. med. LakKumar Fernandoi, Center for Clinical Management of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever, Negombo General Hospital, Sri Lanka, und einer der Hauptprüfer der TIDES-Studie. „Die Ergebnisse der Langzeitanalyse des Dengue-Impfstoffkandidaten von Takeda deuten darauf hin, dass er zur Vorbeugung von Krankheitsausbrüchen beitragen, die Hospitalisierungsrate senken und Menschen unabhängig von ihrer früheren Exposition vor Dengue schützen kann. Wichtig ist, dass keine signifikanten Sicherheitsrisiken identifiziert wurden.“

Die Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse der explorativen Analyse der 36-Monats-Nachuntersuchung bei TIDES wurden am 22. Mai 2021 auf der 17. Konferenz der International Society of Travel Medicine (CISTM) vorgestellt. Über einen Zeitraum von drei Jahren (36 Monate nach der zweiten Dosis) zeigte TAK-003 eine Gesamtimpfstoffwirksamkeit (IW) von 62,0 % (95 % KI: 56,6 % bis 66,7 %) gegen virologisch bestätigte Dengue-Erkrankungen (VCD), mit 65,0 % IW (95 % KI: 58,9 % bis 70,1 %) bei seropositiven Personen und 54,3 % IW (95 % KI: 41,9 % bis 64,1 %) bei seronegativen Personen. TAK-003 zeigte außerdem eine IW von 83,6 % (95 % KI: 76,8 % bis 88,4 %) gegen Denguefieber im Krankenhaus, mit einer IW von 86,0 % (95 % KI: 78,4 % bis 91,0 %) bei seropositiven Personen und einer IW von 77,1 % (95 % KI: 58,6 % bis 87,3 %) bei seronegativen Personen. Die beobachteten, unterschiedlichen IW-Werte je nach Serotyp stimmten mit den zuvor berichteten Ergebnissen überein. Es wurden keine Anzeichen einer Krankheitszunahme beobachtet. TAK-003 wurde im Allgemeinen gut vertragen, und es wurden keine signifikanten Sicherheitsrisiken beobachtet. Die Ergebnisse untermauern das Potenzial von TAK-003, Menschen zu schützen, die in von Dengue betroffenen Ländern leben oder dorthin reisen.

„Unser Dengue-Impfstoffkandidat bot über drei Jahre hinweg Schutz vor Dengue und war besonders robust bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten“, so Derek Wallace, VP, Dengue Global Program Leader bei Takeda. „Diese Ergebnisse bestärken mich in meiner Zuversicht, dass TAK-003 dazu beitragen kann, die erhebliche globale Belastung durch Denguefieber zu bekämpfen.“

Wie bereits berichtet, erreichte die TIDES-Studie ihren primären Endpunkt der Gesamt-IW gegen VCD bei der 12-monatigen Nachuntersuchung (IW: 80,2 %; 95 % KI: 73,3 % bis 85,3 %; p<0,001) und alle sekundären Endpunkte, für die es eine ausreichende Anzahl von Dengue-Fällen gab (bei der 18-monatigen Nachuntersuchung gemessen). Die TIDES-Studie wurde dahingehend geändert, dass sie die Evaluierung einer Auffrischungsdosis einschließt, um der im Laufe der Zeit (von 12 bis 36 Monaten nach der zweiten Dosis) beobachteten Abnahme der Gesamt-IW zu begegnen, die größtenteils auf das Denguefieber bei ambulanten Patienten zurückzuführen ist. Takeda beabsichtigt, die Ergebnisse der 36-monatigen explorativen Analyse noch in diesem Jahr in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift zu veröffentlichen.

Die Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von TIDES nach 36 Monaten Nachbeobachtungszeit wurden in die Zulassungsanträge für die Europäische Union und für Länder mit Dengue-Epidemie aufgenommen und werden Teil weiterer, für 2021 geplanter Zulassungsanträge sein, auch in den Vereinigten Staaten. Basierend auf Daten sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern will Takeda eine Indikation für TAK-003 zur Vorbeugung von Dengue-Erkrankungen bei Personen im Alter von vier bis 60 Jahren anstreben, unabhängig von einer früheren Virusexposition. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Dengue-Impfstoffen, die sowohl bei Dengue-naiven als auch bei Dengue-exponierten Erwachsenen und Kindern eingesetzt werden können.

ÜBER TAK-003

Der tetravalente bzw. vierwertige Dengue-Impfstoffkandidat von Takeda (TAK-003) basiert auf einem lebenden, abgeschwächten Dengue-Virus vom Serotyp 2, der das genetische „Grundgerüst‟ aller vier Impfstoffviren darstellt.1 Klinische Phase 2-Studienergebnisse zu Kindern und Jugendlichen zeigten, dass TAK-003 eine Immunantwort gegen alle vier Dengue-Serotypen sowohl bei seropositiven als auch seronegativen Teilnehmern auslöste, die über einen Zeitraum von 48 Monaten nach der Impfung anhielt. Auch erwies sich der Impfstoff als allgemein sicher und gut verträglich.2 Diezulassungsrelevante Phase-III-Studie TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study)erreichte ihren primären Endpunkt der Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs (IW) gegen virologisch bestätigtes Denguefieber (VCD) bei der Nachuntersuchung nach 12 Monaten und alle sekundären Endpunkte bei der Nachuntersuchung nach 18 Monaten, bei der eine ausreichende Zahl an Dengue-Fällen vorlag, darunter die Impfstoffwirksamkeit gegen Denguefieber mit Hospitalisierung und die Impfstoffwirksamkeit bei Personen, die bei Studienaufnahme seropositiv oder seronegativ waren.3,4 Die Wirksamkeit variierte je nach Serotyp. Die Ergebnisse zeigten, dass TAK-003 allgemein gut vertragen wurde und bislang keine wichtigen Sicherheitsrisiken beobachtet wurden.

Über die Phase-III-Studie TIDES (DEN-301)

Mit der doppelblinden, randomisierten und placebokontrollierten Phase-III-Studie TIDES werden Sicherheit und Wirksamkeit von zwei Dosen TAK-003 zur Prävention von im Labor nachgewiesenem, symptomatischem Denguefieber jeden Schweregrades geprüft, das auf einen der vier Dengue-Virus-Serotypen bei Kindern und Jugendlichen zurückzuführen ist.4 Die Studie TIDES ist die bisher umfangreichste interventionelle klinische Studie von Takeda, an der über 20.000 gesunde Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren teilnahmen, die in Gebieten leben, wo Denguefieber endemisch vorkommt. Die Studienteilnehmer erhielten randomisiert an Tag 1 und an Tag 90 entweder 0,5 ml TAK-003 oder Placebo als subkutane Injektion.4 Die Studie besteht aus fünf Teilen. Teil 1 und die Analyse des primären Endpunktes prüften die Impfstoffwirksamkeit (IW) und Sicherheit 12 Monate nach der zweiten Dosis.4 Teil 2 erstreckte sich über weitere sechs Monate, um die Prüfung der sekundären Endpunkte der Wirksamkeit des Impfstoffs nach Serotyp, Serostatus zu Studienbeginn und Schweregrad der Erkrankung, einschließlich IW gegen Denguefieber mit Hospitalisierung, abzuschließen.4 Teil 3 prüft die Wirksamkeit und Langzeitsicherheit des Impfstoffs durch Nachbeobachtung der Studienteilnehmer über weitere zweieinhalb bis drei Jahre.5 Teil 4 soll die Sicherheit über einen Zeitraum von 13 Monaten nach Auffrischungsimpfung und Teil 5 die Langzeitwirksamkeit und -sicherheit über einen Zeitraum von einem Jahr nach Abschluss von Teil 4 prüfen.5

Die Studie wird zurzeit an Standorten in Gebieten mit endemischem Vorkommen von Denguefieber in Lateinamerika (Brasilien, Kolumbien, Panama, Dominikanische Republik und Nicaragua) und Asien (Philippinen, Thailand und Sri Lanka) durchgeführt, wo ungedeckter Bedarf hinsichtlich Denguefieber-Prävention besteht und wo schweres Denguefieber eine der Hauptursachen für schwerwiegende Erkrankungen und Tod bei Kindern ist.4 Von allen Teilnehmern der Studie wurden Ausgangsblutproben entnommen, um eine Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit auf Grundlage des Serostatus vornehmen zu können. Takeda und ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee (Independent Data Monitoring Committee, IDMC) von Experten führen aktiv eine fortlaufende Überwachung der Sicherheit durch.

Über Denguefieber

Das Denguefieber ist die sich am schnellsten ausbreitende, durch Stechmücken übertragene Viruskrankheit und laut der Weltgesundheitsorganisation eine der zehn größten Bedrohungen der Weltgesundheit im Jahr 2019.6,7 Das Denguefieber wird hauptsächlich durch Mücken der Gattung Aedes aegypti und in geringerem Umfang auch durch Aedes albopictus übertragen. Es wird durch einen von vier Serotypen des Denguevirus verursacht, die jeweils Denguefieber oder schweres Denguefieber hervorrufen können. Die Prävalenz bestimmter Serotypen variiert je nach geografischen Gegebenheiten, Land, Region und Jahreszeit sowie im zeitlichen Verlauf.8 Die Genesung von einer Infektion durch einen Serotyp führt zu einem lebenslangen Schutz lediglich gegenüber demselben Serotyp. Eine spätere Exposition gegenüber einem der übrigen Serotypen ist mit einem erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs verbunden.

Das Denguefieber kann Pandemien auslösen, und Ausbrüche werden in tropischen und subtropischen Gebieten beobachtet. In jüngster Zeit ist es auch zu Ausbrüchen in Teilen des Festlandes der USA sowie in Europa gekommen.9,10 Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ist jetzt von Denguefieber bedroht, das weltweit schätzungsweise 390 Millionen Infektionen und 20.000 Todesfälle pro Jahr zur Folge hat.10,11 Das Denguevirus kann Menschen aller Altersgruppen infizieren und ist in einigen Ländern Lateinamerikas und Asiens eine der Hauptursachen für schwere Erkrankungen bei Kindern.10

Engagement von Takeda für Impfstoffe

Impfstoffe verhindern jedes Jahr 2 bis 3 Millionen Todesfälle und haben die Weltgesundheit richtungweisend verändert.12 Seit 70 Jahren stellt Takeda Impfstoffe zum Schutz der Bevölkerung Japans bereit. Heute setzt das weltweite Impfstoffgeschäft von Takeda Innovationen ein, um einige der schwierigsten Infektionskrankheiten weltweit, wie beispielsweise Denguefieber, COVID-19, Zikavirus und Norovirus, zu bekämpfen. Das Team von Takeda verfügt über eine überragende Erfolgsbilanz und umfassendes Know-how in der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen sowie weltweiten Zugang zur Erweiterung einer Pipeline von Impfstoffen gegen einige der weltweit dringendsten Bedürfnisse im Gesundheitssektor. Weitere Informationen finden Sie unter www.TakedaVaccines.com.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ist ein weltweit tätiger, wertebasierter Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich. Das in Japan ansässige Unternehmen erforscht und entwickelt lebensverändernde Therapien, geleitet von seiner Verpflichtung gegenüber den Patienten, seinen Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene genetische und hämatologische Erkrankungen, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets auch gezielt in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet der Begriff „Pressemitteilung“ das vorliegende Dokument, Vorträge, Fragestunden sowie schriftliches Material oder mündliche Aussagen, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda“) im Rahmen dieser Pressemitteilung erörtert oder verbreitet werden. Die vorliegende Pressemitteilung (einschließlich damit in Zusammenhang stehender mündlicher Unterrichtungen sowie Fragestunden) stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Gesuch zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anwerbung von Stimmen oder Zustimmung dar und ist nicht als solche gedacht. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Freistellung davon keine Wertpapiere angeboten werden. Die Pressemitteilung (zusammen mit weiteren Informationen, die dem Empfänger möglicherweise bereitgestellt werden) dient nur zu Informationszwecken (und nicht zur Bewertung einer Investition, Übernahme, Veräußerung oder anderer Transaktionen). Eine Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. Aus praktischen Gründen wird „Takeda“ an einigen Stellen der vorliegenden Pressemitteilung verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie „wir“, „uns“ und „unser“ auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder auf diejenigen verwendet, die für diese arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und jegliches in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreitete Material enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Ansichten oder Meinungen zu den zukünftigen Geschäften, zur zukünftigen Position und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeiten von Takeda, darunter Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie etwa „anstreben“, „planen“, „überzeugt sein“, „hoffen“, „weiterhin“, „erwarten“, „vorhaben“, „beabsichtigen“, „sicherstellen“, „werden“, „eventuell“, „sollte“, „würde“, „könnte“ „davon ausgehen“, „schätzen“, „prognostizieren“ oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen zu vielen wichtigen Faktoren, darunter die folgenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse in maßgeblichem Umfang von den in den zukunftsgerichtete Aussagen formulierten oder implizierten Ergebnissen abweichen: die wirtschaftlichen Umstände, die das globale Geschäft von Takeda umgeben, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Japan und den USA; Wettbewerbsdruck und Entwicklungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Reformen im Gesundheitswesen; die der Entwicklung neuer Produkte innewohnenden Herausforderungen, darunter die Ungewissheit des klinischen Erfolgs sowie Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitpunkt; die Ungewissheit des wirtschaftlichen Erfolgs neuer und bestehender Produkte; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Produktion; Zins- und Währungsschwankungen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit von vermarkteten Produkten oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen, wie der Covid-19-Pandemie, auf Takeda und seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder auf andere Facetten seines Geschäfts; der Zeitpunkt und die Auswirkungen von Integrationsbemühungen mit akquirierten Unternehmen nach der Fusion; die Fähigkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören, und der Zeitpunkt einer solchen Veräußerung; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Jahresbericht von Takeda auf Formblatt 20-F und den sonstigen Berichten von Takeda ausgeführt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden und verfügbar sind auf der Website von Takeda unter: https://www.takeda.com/investors/ reports/sec-filings/ oder unter www.sec.gov. Takeda übernimmt keine Verpflichtung, jegliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder sonstige eventuelle zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich oder börsenrechtlich vorgeschrieben ist. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse oder Aussagen von Takeda in dieser Pressemitteilung weisen eventuell nicht auf die zukünftigen Ergebnisse von Takeda hin und sind keine Schätzung, Prognose, Garantie oder Vorhersage dazu.

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar oder unter anderen Marken, für andere Indikationen, in anderen Dosierungen oder Stärken im Handel verfügbar sind. Keine in dieser Mitteilung enthaltene Angabe sollte als Aufforderung, Bewerbung oder Anzeige für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, einschließlich in der Entwicklung befindlicher Mittel, betrachtet werden.

i Dr. LakKumar Fernando hat für seine Ausführungen keine Vergütung erhalten.

1 Huang CY-H, et al. Genetic and phenotypic characterization of manufacturing seeds for tetravalent dengue vaccine (DENVax). PLoS Negl Trop Dis. 2013;7:e2243.

2Tricou, V, Sáez-Llorens X, et al. Safety and immunogenicity of a tetravalent dengue vaccine in children aged 2-17 years: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet. 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30556-0.

3 Biswal S, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children and adolescents. N Engl J Med. 2019; 2019;381:2009-2019.

4 Biswal S, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4-16 years: a randomized, placebo controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020. 2020;395:1423-1433.

5 ClinicalTrials.Gov. Efficacy, Safety and Immunogenicity of Takeda's Tetravalent Dengue Vaccine (TDV) in Healthy Children (TIDES). Zugriff März 2021.

6 Weltgesundheitsorganisation. Informationsblatt. Dengue and Severe Dengue. April 2019. Zugriff Februar 2021.

7 Weltgesundheitsorganisation. Ten threats to global health in 2019. 2019. Zugriff Februar 2021.

8 Guzman MG, et al. Dengue: a continuing global threat. Nature Reviews Microbiology. 2010;8:S7-S16.

9 Knowlton K, et al. Mosquito-Borne Dengue Fever Threat Spreading in the Americas. The Natural Resources Defense Council (NRDC). 2009. Zugriff Februar 2021.

10 Chan E, et al. Using web search query data to monitor dengue epidemics: a new model for neglected tropical disease surveillance. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5:e1206.

11 Centers for Disease Control and Prevention. About Dengue: What You Need to Know. Mai 2019. Zugriff Februar 2021.

12 UNICEF. Vaccination and Immunization Statistics. 2019. Zugriff Februar 2021.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210522005015/de/

Japanische Medien

Ryoko Matsumoto

Ryoko.matsumoto@takeda.com



+81 (0) 3-3278-3414

Medien außerhalb Japans

Rachel Wiese

rachel.wiese@takeda.com



+1 917-796-8703