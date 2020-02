PowerCell: Weltweit 4. größtes Schiffsbauunternehmen ordert – Schweden immer besser positioniert!

Der schwedische Spezialist für Brennstoffzellen-Stacks stellt mal wieder seine Vielseitigkeit unter Beweis. Nach der Kooperation mit der norwegischen Reederei Havyard Group, bei der wasserstoffbetriebene Fähren gebaut werden sollen, vermelden die Schweden heute den nächsten Erfolg in aus der Branche. Fincantieri, Europas größter und weltweit viertgrößter Schiffsbauer, hat eine Bestellung bei PowerCell aufgegeben.

Die Italiener haben ein MS-30-Brennstoffzellensystem bestellt. Es soll für Tests bei der Elektrifizierung von Antriebs- und Stromerzeugungssystemen mit Brennstoffzellen eingesetzt. Das gelieferte MS-30 Brennstoffzellensystem basiert auf dem PowerCell S2 Brennstoffzellen-Stack. Fincantieri entwirft und baut Handelsschiffe, Passagierschiffe, Offshore- und Marineschiffe.

Das neue System von PowerCell wird vom italienischen Schiffsbauer verwendet, um die Brennstoffzellentechnologie sowohl für den Antrieb als auch für die Stromerzeugung in Marineanwendungen zu testen. Zudem hat Fincantieri bereits eine Luxusyacht für den Einsatz von Brennstoffzellen auf den Markt gebracht.

Damit werden die Eisatzfelder der Schweden immer größer. Durch die Kooperation mit dem deutschen Automobilzulieferer Bosch ist PowerCell bereits schon gut in einer weiteren Branche positioniert. Zudem haben die Schweden auch gegen Ende des vergangenen Jahres ihre Tochtergesellschaft in China an den Start gebracht, die bereits im Januar die erste Bestellung vermelden konnte.

Damit bleibt die Fantasie bei Aktie weiter hoch. Heute legt der Wert um etwas mehr als 2 Prozent zu. Seit Jahresanfang verzeichnet die Aktie ein Plus von etwas mehr al 37 Prozent.

Von Markus Weingran

Foto: petrmalinak / Shutterstock.com