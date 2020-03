Pressestimme: 'Frankenpost' zur EU und Corona

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur EU und Corona:

"Jeder Staat begegnete der Virus-Krise, die ja eine globale ist, ironischerweise mit nationalem Ansatz. Ein Land nach dem anderen macht seine Grenze zu, kein Aufschrei aus Brüssel ist zu hören. Gemeinsames Vorgehen? Fehlanzeige. Europa sieht nur zu. Wo ist die Antwort dieser wunderbar gedachten Staatengemeinschaft? Wie kommt es, dass China, Russland oder Kuba Ärzteteams nach Italien schicken, die Europäische Union spürbar nichts veranlasst und sich durch Ursula von der Leyen erst äußert, als alles schon gesagt und festgestellt ist? Jedes System beweist seine Tauglichkeit in der Krise. Was die EU im Umgang mit dem Coronavirus zeigt, grenzt an Totalversagen. Da tut es wirklich gut, wenn wenigstens Baden-Württemberg dem Nachbarn Frankreich zur Seite springt und einige Patienten übernimmt."/yyzz/DP/he