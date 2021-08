Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Nord Stream 2

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nord Stream 2:

Merkels Drängen dürfte Russlands Präsidenten Putin allerdings ziemlich egal sein. Schon die bisherigen Sanktionen haben an seiner Politik wenig geändert, und es gibt keine Anzeichen, dass sich das ändern könnte, wenn der Westen neue androht. Eines gehört aber auch zur Wahrheit: Die Ukraine hat sich stets auf die Milliarden aus Moskau verlassen, die durch die Transitgebühren ins Staatssäckel geflossen sind. Und das, obwohl sie schon vor mehr als einem Jahrzehnt am eigenen Leib erfahren hat, dass Russland keine Skrupel hat, das Land mit ausbleibenden Gaslieferungen zu erpressen. Schon aus dieser Erfahrung heraus sollte es im Interesse der Ukraine liegen, sich langfristig aus dieser finanziellen Abhängigkeit zu befreien. Deutschland könnte ihr dabei helfen./be/DP/mis