Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zum Fracking

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Fracking:

"Es ist zunächst einmal richtig, auch über Themen zu diskutieren, aus denen wir eigentlich bereits ausgestiegen sind. Fracking oder der Abbau deutscher Kohle gehören dazu. Hier sorgfältig zu prüfen, sich wissenschaftliche Expertisen einzuholen - was kann daran falsch sein? Selbst wenn man vermutlich am Ende zum Ergebnis kommt, dass dies keine Lösungen für Deutschlands gegenwärtiges Energieproblem sind. Aber: Parteipolitische Grundsatzentscheidungen und ideologische Scheuklappen bei komplexen Themen sind ein Luxus, den wir uns angesichts eines Krieges in Europa und einer sich zuspitzenden Klimakrise nicht mehr leisten können."/yyzz/DP/nas