Pressestimme: 'Volksstimme' zu Leerverkäufen an der Börse

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Leerverkäufen an der Börse:

"Thyssen-Krupp ist im freien Fall, Lufthansa droht aus dem Dax auszuscheiden. Daimler und Siemens verlieren über 40 Prozent ihres Börsenwertes in einem Jahr. Nicht einmal während der Finanzkrise 2008 waren die deutschen Unternehmen so unter Druck. Und wie damals ist die Krisenzeit eine Zeit für die großen Zocker, die auf fallende Kurse setzen. Ihre Leerverkäufe beschleunigen den Verfall der Aktienkurse. Hedgefonds verkaufen "geliehene" Aktien und kaufen sie billiger zurück. Das hat schon 2008 alles noch schlimmer gemacht. Frankreich, Spanien und Belgien haben die Leerverkäufe bereits verboten. Deutschland reagiert nicht. Allein Bridgewater wettet mit über drei Milliarden Euro gegen deutsche Unternehmen. Der Fonds Pershing Square Capital hat in nur einem Monat 2,6 Milliarden Euro mit dieser Art Spekulation verdient. Die Bundesregierung hebt Grundrechte für ihre Bürger auf, aber ziert sich bei Spekulanten."/ra/DP/he