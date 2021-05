ProcessMAP richtet seinen europäischen Hauptsitz in Deutschland ein, um sein EHS-Softwareangebot für europäische Kunden zu erweitern

Das neue Innovationszentrum in Deutschland wird zusammen mit einem geografisch verteilten Team die Zusammenarbeit mit Kunden und Anwendern in ganz Europa ausbauen

Die ProcessMAP Corporation, der Branchenführer im Angebot einer Cloud-basierten Data-Intelligence-Plattform für die Transformation von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) und das Management von operationellen Risiken (ORM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main eingerichtet hat. Der neue Hauptsitz wird eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung der Zusammenarbeit mit Kunden, der gemeinsamen Innovation von Lösungen für lokale Bedürfnisse und der Ermöglichung eines noch stärkeren Engagements für den Kundenerfolg an mehr als 15.000 Kundenstandorten in ganz Europa spielen.

Strategische Treiber für Wachstum und Expansion in Europa

Der Block der Europäischen Union (EU) mit 28 Mitgliedstaaten setzt sich stark für ökologische Nachhaltigkeit sowie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein. Im Dezember 2019 haben die Länder der Region den Europäischen Green Deal verabschiedet – eine Reihe politischer Initiativen, die sicherstellen sollen, dass bis 2050 keine neuen Nettoemissionen von Treibhausgasen auftreten und die regionale Wirtschaft von der Ressourcennutzung entkoppelt ist.

In ähnlicher Weise werden die EU-Länder im zweiten Quartal 2021 einen neuen strategischen Rahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für den Zeitraum 2021-27 vorlegen, um die Schutzstandards für Arbeitnehmer zu aktualisieren und sowohl traditionelle als auch neue arbeitsbedingte Risiken anzugehen. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten führen in der EU zu einem geschätzten jährlichen Verlust von rund 3,3 % des BIP. In den letzten zehn Jahren haben die politischen Rahmenbedingungen und Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Europa dazu beigetragen, die Arbeitsbedingungen erheblich zu verbessern. Die Inzidenz tödlicher Arbeitsunfälle ist um fast 30 % gesunken1.

Aufgrund der strategischen Ausrichtung und Bedeutung, die Europa EHS-Gebieten beimisst, macht die Region mehr als 25 % des globalen EHS-Softwaremarkts aus und ist nach Nordamerika der zweitgrößte Markt. Nach Schätzungen von Verdantix2, einem unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen, wird der europäische Markt für EHS-Software von 379 Mio. USD im Jahr 2021 um insgesamt 70 % oder eine CAGR von 11,2 % auf 645 Mio. USD im Jahr 2026 wachsen.

Die starke Grundlage von ProcessMAP in Europa

ProcessMAP ist in Europa bereits mit mehr als 60 Fortune 1000-Unternehmen mit mehr als 15.000 Standorten in den meisten Ländern Europas stark vertreten. Zu den europäischen Kunden von ProcessMAP zählen unter anderem einige der größten Automobilhersteller, führende multinationale, diversifizierte Maschinenbau- und Industrieunternehmen sowie viele Chemie-, Pharma- und Konsumgüterunternehmen.

Der Kundenstamm und die Plattformakzeptanz des Unternehmens haben in den letzten fünf Jahren ein phänomenales Wachstum verzeichnet, wobei die digitale Transformation in zahlreichen wichtigen EHS-Prozessen um mehr als 400 % vorangetrieben wurde.

Europe-Team von ProcessMAP

Der europäische Hauptsitz von ProcessMAP in Eschborn wird den Vorteil der Nähe zu Frankfurt, einem der dynamischsten Geschäftszentren in ganz Europa, nutzen, um hochqualifizierte Talente zu gewinnen und sowohl lokale als auch internationale Kunden zu bedienen. Das derzeitige Team wird um Fachleute erweitert, die Erfahrung in den Bereichen HSE, ESG, Arbeitshygiene, Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie Einhaltung gesetzlicher Vorschriften haben, um den wachsenden Kundenstamm von ProcessMAP in Europa zu unterstützen.

Stellungnahmen zu der Nachricht

„Die EHS-Lösungen für Unternehmen von ProcessMAP tragen dazu bei, die digitale EHS-Transformation für Unternehmen auf der ganzen Welt voranzutreiben. Das Unternehmen wurde in unserem Flaggschiff-Green-Quadrant-Bericht über EHS-Software fünf Mal als „führend“ ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2021“, sagte William Pennington, EHS Research Director, Verdantix. „Mit dem neuen europäischen Hauptsitz von ProcessMAP kann das Unternehmen nun die Zusammenarbeit mit lokalen Kunden weiter verstärken und ihren Weg beschleunigen, um ihren Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten“, fügte er hinzu.

„Die Expansion von ProcessMAP nach Europa unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit und Innovation mit unseren Kunden in allen Regionen, die Beschleunigung der digitalen Transformation ihrer EHS-Initiativen, die proaktive Minderung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz und die Förderung einer Sicherheitskultur“, sagte Dave Rath, CEO der ProcessMAP Corporation.

„ProcessMAP unterstützt seit langem Kundenbetriebe in ganz Europa. Wir sind dabei, unser europäisches Team zu erweitern, um unsere 15.000 bestehenden Kundenstandorte proaktiv zu unterstützen und die digitale HSE-Transformation für neue Kunden zu beschleunigen“, sagte Harold Gubnitsky, Präsident der ProcessMAP Corporation.

1 - Aktionsplan der Europäischen Säule sozialer Rechte (2021)

2 - Verdantix, Marktgröße und Prognose: EHS Software 2020-2026 (Global), Februar 2021

Über Verdantix

Verdantix ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Fachkenntnissen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Qualität, betriebliche Exzellenz, intelligente Gebäude sowie ESG- und Nachhaltigkeitstechnologien. Durch unsere Forschungs- und Beratungsdienste unterstützen wir Unternehmensmanager, Investoren, Technologiemanager und Führungskräfte von Dienstleistungsunternehmen dabei, robuste, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Wir sind bestrebt, objektive, zeitnahe und genaue Analysen zu liefern, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: https://www.verdantix.com/.

Über ProcessMAP Corporation

ProcessMAP ist die führende EHS-Plattform für Prozess- und Datenintelligenz, mit der unsere Kunden Risiken minimieren, Compliance sicherstellen und Sicherheit gewährleisten können. Die analyseorientierte Cloud-Plattform von ProcessMAP und die fortschrittlichen Mobile-First-Lösungen ermöglichen digitale Transformation, Prozesskonsistenz und Datenharmonisierung, um umsetzbare Informationen zu fördern. Wir haben unseren Hauptsitz in Fort Lauderdale, Florida, mit Standorten auf der ganzen Welt und bedienen Kunden in über 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: https://www.processmap.com/.

