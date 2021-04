Puma hebt Umsatzprognose an - Geschäft läuft trotz Lockdown

München (Reuters) - Der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller Puma trotzt geschlossenen Geschäften und Lieferproblemen.

Nach einem Umsatzsprung von 26 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro im ersten Quartal schraubte das Unternehmen aus Herzogenaurach am Mittwoch seine Umsatzerwartungen für das laufende Jahr nach oben: Statt eines moderaten Wachstums rechnet Vorstandschef Björn Gulden nun mit einem Umsatzzuwachs von etwa 15 Prozent. Das Ergebnis soll sich nach dem coronabedingten Einbruch im vergangenen Jahr wie geplant deutlich verbessern. Im ersten Quartal habe sich das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) auf 154 Millionen Euro mehr als verdoppelt, der Nettogewinn habe sich auf 109 (2020: 36) Millionen Euro sogar verdreifacht. Damit übertraf Puma auch die von Refinitiv ermittelten Erwartungen der Analysten.

"Die Covid-19-Pandemie wird unsere Branche wahrscheinlich noch im gesamten Jahresverlauf beeinflussen, jedoch sind wir sehr zuversichtlich für die mittelfristige Zukunft von Puma und unserer Branche", sagte Vorstandschef Gulden. Derzeit seien noch 30 Prozent der Sportartikelgeschäfte in Europa und Lateinamerika geschlossen, die Puma führten. Der Rest leide unter Beschränkungen. Dazu kämen anhaltende Kapazitätsprobleme und Kostensteigerungen im Frachtverkehr, Container fehlten und Häfen in Nordamerika seien überlastet. Zudem könnten sich politische Spannungen negativ auf die Branche auswirken.

Am stärksten entwickelte sich im ersten Quartal das Geschäft in Nordamerika mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 38,5 Prozent, Asien kam auf ein Plus von 28,8 Prozent, in Europa waren es immerhin 14 Prozent.