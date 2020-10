QUALCOMM - Neues Allzeithoch

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 124,655 $ (NASDAQ)

Die Qualcomm-Aktie legte in den 1990er Jahren eine massive Rally hin und markierte zum Abschluss des alten Jahrtausends ein Allzeithoch bei 100,12 USD. Im Dezember 1992 konnte man die Aktie im Tief für 0,382 USD erwerben. Nach diesem Allzeithoch kam es im Zuge des Blatzens der Dot.com - Blase zu einem Abverkauf auf 11,60 USD.

Einsteigerwissen: Dot.com - Blase: Ende der 1990er gab es eine regelgerechte Euphorie um Technologiewerte. Damals zahlten Anleger für Unternehmen, die kaum Umsätze, aber riesige Verluste machten, in der Hoffnung auf ein zukünftiges Wachstum enorme Summen. Die weltweite Wirtschaft befand sich damals auf Wachstumskurs. Gleichzeitig erhöhten die Notenbanken die Zinsen. Als dieser Zinserhöhungszyklus zu Ende ging, weil das Wachstum der Wirtschaft nachließ, kam es zum Platzen der Blase. Viele Werte, die vorher hochgejubelt worden waren, fielen ins Bodenlose. Kursverluste von weit über 90 % innerhalb von gut 2 ½ Jahren waren keine Seltenheit. Nur wenige Werte haben sich davon erholt. Viele Werte verschwanden bald vom Kurszettel.

Seit diesem Tief aus dem August 2002 befindet sich der Wert wieder in einer langfristigen Aufwärtsbewegung.

Am 30. Juli 2020 gelang der Ausbruch über das alte Allzeithoch aus dem Dezember 1999. Anschließend setzte die Aktie ihre Rally fort und kletterte auf 123,93 USD. Nach einem Rücksetzer auf den EMA 50 zog die Aktie in den letzten Tagen wieder an. Am Donnerstag notierte sie intraday bereits über dem Hoch vom 02. September. Am Freitag kam es zu einem Tagesschlusskurs knapp darüber. Dabei bildete die Aktie eine Unsicherheitskerze aus. Daher steht der Ausbruch noch auf wackeligen Beinen und braucht Bestätigung, um Signalwirkung zu entfalten.

Neues Kaufsignal?

Etabliert sich die Aktie über 123,93 USD, dann könnte die Rally der letzten Monate fortgesetzt werden. Ein Anstieg bis ca. 142,50-143,00 USD und damit an die obere Begrenzung des Aufwärtstrends seit 18. März 2020 wäre möglich. Sollte der Wert aber wieder unter 123,93 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung des EMA 50 bei aktuell 112,51 USD drohen.

QUALCOMM - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)