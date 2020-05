Robuste Nachfrage nach Heimtierbedarf: Zooplus erhöht Jahresprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Tierbedarfshändler Zooplus wird inmitten der Corona-Pandemie optimistischer für das Gesamtjahr. Grund sei eine anhaltend robuste Nachfrage der Konsumenten nach Heimtierbedarf im ersten und auch im angelaufenen zweiten Quartal, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in zur Vorlage vorläufiger Zahlen in München mit. Zooplus-Aktien bauten ihre Gewinne kräftig aus und notierten zuletzt mehr als 19 Prozent höher bei 138 Euro.

Der Unternehmensvorstand erwartet nun einen Anstieg der Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 225 Millionen Euro auf 1,75 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun auf mindestens 20 Millionen Euro steigen.

Noch im März hatte sich Zooplus wegen der Pandemie beim Ausblick zurückhaltend gezeigt und zwar ein positives bis neutrales doch unter dem Bereich des Vorjahres liegendes Ergebnis erwartet. 2019 belief sich das Ebitda auf 11,8 Millionen Euro. Der Umsatz sollte um mindestens 180 Millionen Euro klettern.

Die neue Prognose steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich der Einfluss der Corona-Pandemie sowohl auf die gesamtkonjunkturelle Lage als auch auf die Lage des Konzerns nicht in unbekanntem Maße im Laufe des Geschäftsjahres wesentlich verändere.

Im ersten Quartal hatte Zooplus den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 440 Millionen Euro gesteigert. Das Ebitda wurde von 2,2 auf 8,1 Millionen nahezu vervierfacht./tav/he