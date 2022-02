Roche erhöht die Dividende das 35. Jahr in Folge

Die Schweizer Pharmafirma Roche (ISIN: CH0012032113) will die Dividende von 9,10 auf 9,30 Franken (ca. 8,95 Euro) erhöhen. Dies entspricht einer Anhebung um 2,20 Prozent. Damit steigert Roche die Dividende das 35. Jahr in ununterbrochener Folge. Beim derzeitigen Kursniveau von 383,60 Franken (ca. 369,20 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,42 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 15. März 2022 statt. Auszahltag ist der 21. März 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 17. März 2022.

Der Konzern aus Basel verzeichnete im Jahr 2021 einen Zuwachs der Konzernverkäufe zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent auf 62,80 Mrd. Franken. In Schweizer Franken gerechnet stiegen die Umsätze um 8 Prozent, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Kerngewinn je Titel stieg zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent auf 19,81 Franken. In Schweizer Franken gerechnet war dies ein Anstieg um 3 Prozent. Der Konzerngewinn nach IFRS kletterte um 2 Prozent auf 14,94 Mrd. Franken zu konstanten Wechselkursen (- 1 Prozent in Schweizer Franken).

Roche erwartet für das Jahr 2022 ein Verkaufswachstum im stabilen bis niedrigen einstelligen Bereich (zu konstanten Wechselkursen). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegendes Wachstum angestrebt (zu konstanten Wechselkursen). Roche plant wieder eine Anhebung der Dividende.

Redaktion MyDividends.de