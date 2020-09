Roter Wochenstart im DAX

Den Wochenstart hätte man sich als Anleger nicht schlechter vorstellen können. Gleich zum Handelsstart fielen im DAX die 13.000 und später weitere Marken. Doch nicht nur Aktien wurden verkauft, auch Gold und Silber. Wir blicken hier auf die Ereignisse des Tages.

Kursverfall nach dem eigentlichen Verfallstag

Mit einem schwachen Tagesstart wartete der DAX direkt unter der 13.000er-Marke auf und brach damit das Tief vergangener Woche. Nicht nur die bekannte Kurs-Range der Vorwochen war damit unterschritten, sondern mit der 13.000 auch eine psychologische Marke. Ab diesem Punkt trennten sich Anleger erst einmal weiter von Aktien und wenig später unterschritt der Aktienindex die 12.900 die 12.800 und bis zum Mittag sogar die 12.700.

Auf eine Erholung an der Wall Street konnte man nicht setzen. Auch in den USA fielen die Kurse weiter und erreichten zwischenzeitlich im Dow Jones ein Minus von mehr als 800 Punkten. Insbesondere Technologiewerte zählten zu den Verlierern. Eine Nikola-Aktie ohne Chef und einw eiteres Zauziehen um TikTok mit den Playern Oracle und Microsoft sorgten für Unruhe am Markt.

Zudem kehren die Corona-Ängste an die Märkte zurück. Ein weiterer "Lockdown" wird in einigen Regionen nicht ausgeschlossen. So sprach Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock von einem "Wendepunkt" und auch in Spanien und Frankreich wird offen über Beschränkungen diskutiert, die über einzelnen Stadtteile hinausgehen.

Damit waren genug Impulsgeber für einen schwachen Markt gegeben, welcher auch auf Silber und Gold durchschlug.

Auf eine solch stärkere Bewegung warteten Marktbeobachter seit Wochen. Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler:

Eine leichte Erholung im DAX vor Handelsende wurde wieder abverkauft. So schloss der Index im XETRA-Handel mit einem Minus von 573 Punkten und folgenden Parametern:

Eröffnung 12.998,90PKT Tageshoch 12.998,90PKT Tagestief 12.505,16PKT Vortageskurs 13.116,25PKT

Dax Chartbild zeigt heute direkt den Druck auf den Gesamtmarkt an:

Nachbörslich gibt es gerade eine kleine Erholung im Dow Jones, doch bis zur Gewinnzone ist er mit einem Abstand von den Tiefs von rund 150 Punkten noch immer sehr weit entfernt.

Gab es unter den DAX-Aktien auch Gewinner?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Nach einem solch starken Minustag wundert es nicht, dass alle DAX-Werte im Minus notieren. Es gibt daher vielmehr eine reine Flop-Liste zu präsentieren:

Angeführt wird diese von der Deutschen Bank, welche sogar zweistellige Verluste hinnehmen musste. Hintergrund waren Daten des US-Finanzministeriums. Hierbei sollen Banken in den vergangenen Jahren eine größere Menge von "verdächtigem Geld" bewegt haben. Die Anzeichen könnten in Richtung Geldwäsche abzielen und belasteten den ganzen Sektor.

Auch die Aktien von Volkswagen gerieten unter Druck. Der Volkswagen-Chef Herbert Diess warnte bei einer Verschärfung der CO2-Richtlinien durch die EU-Kommission vor weiter notwendigem Stellenabbau. Dies wirke sich auf die ganze Branche aus, so dass hier auch Zulieferer wie Continental entsprechend Vorsorgen müssen. Continental baut bereits massiv Stellen ab.

Diesen Handelstag sieht man nun im mittelfristigen DAX-Chartbild deutlich.

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach dem eigentlichen Verfallstag kam Bewegung in den Markt und eine Entscheidung scheint gefallen. So rutschte der DAX nicht nur aus dem Freitag skizzierten Dreieck, sondern direkt in die alte Konsolidierungszone zwischen 12.520 und 13.750 Punkte:

Ob sich hier am Dienstag direkt eine Gegenbewegung andeutet oder diese Verkaufswelle fortgesetzt wird, besprechen wir morgen in der Vorbörse gerne erneut mit unserem Händler. Folgen Sie bei Interesse gerne unserem youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr für die nächste Sendung.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

